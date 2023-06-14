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بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص دعم يونيو
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بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص دعم يونيو

بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص دعم يونيو

بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص دعم يونيو
٠٤:٠١:٠٩ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج سكني، إن العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم للمستفيدين وسيتم الإيداع بأقرب وقت.

وردًا على استفسار حول موعد إيداع الدعم السكني لهذا الشهر، وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية”.

وأفاد البرنامج في توضيح سابق، أنه يتم إيداع الدعم في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعدها.

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إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

وأوضح سكني في إفادة سابقة، أن إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين هو إجراء مؤقت لحين تحديث البيانات.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين تلقى إشعارًا بإيقاف إيداع الدعم السكني، لعدم القيام بتقديم ما يثبت البدء في البناء أو إتمامه، ويطلب الإشعار لإعادة إيداع الدعم، تحديث البيانات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني والدخول على خدمة “تحديث بيانات منتج البناء الذاتي”.

وردت خدمة “العناية بالمستفيدين”، قائلة: “نؤكد لكم بأن إيقاف الدعم إجراء مؤقت لحين قيامكم بتحديث مراحل البناء عبر الدخول على الخدمة الإلكترونية المتاحة على بوابة الصندوق، لضمان إعادة إيداع الدعم بأثر رجعي عند التحديث”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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