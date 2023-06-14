ضبط 244 مشروعًا مخالفًا لنظام البيع في 6 شهور

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تمكنت الأمانة العامة للجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” من ضبط 244 مشروعا مخالفا خلال النصف الأول من 2023.

وقالت إنه تم معالجة المخالفات عبر تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإغلاق عدد منها، وتصحيح مخالفة 159 مطورا عقاريا، لمخالفتهم النظام وعدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

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نظام البيع

وأوضحت أن نظام البيع على الخارطة يلزم كل من أراد بيع وتأجير وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخارطة الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وأن عدم الحصول على التصاريح يعرض المنشآت العقارية للمساءلة القانونية.

كما أكدت على استمرار الرقابة والضبط في جميع المناطق السعودية ومتابعة المشاريع المخالفة لتصحيح مخالفاتها.

الجولات الرقابية

وأضافت أن الهدف من هذه الجوالات الرقابية رفع الوعي بالبيع على الخارطة ونضج سوق التطوير العقاري وحماية حقوق جميع أطراف المشاريع من ملاك الأراضي والممولين والمشترين والمستثمرين.

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