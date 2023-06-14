المملكة تقفز للمركز 16 عالميًاً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

تواصل – واس:

أعلنت هيئة الموانئ أنها حققت أعلى تقدمٍ لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

الموانئ تربط المملكة بنحو 348 ميناءً عالميًا

وبتسجيل 76.16 نقطة، احتلت المملكة المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم، ضمن 187 دولة،

من خلال تعدد الخدمات الملاحية البالغ عددها 97 خدمة بالموانئ السعودية والتي تربط المملكة بنحو 348 ميناءً عالمياً.

اقرأ أيضًا:

موان يُطلق ملتقى الحد من إنتاج النفايات واستخدام البدائل الصديقة للبيئة في المدينة

وأوضح وزير النقل صالح الجاسر أن هذا المنجز الوطني النوعي الذي حققته المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ، يأتي في ظل دعم القيادة.

قفزة كبيرة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

وأكد أن هذه القفزة الكبيرة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ستعزز تنافسية المملكة عالمياً، وترسخ مكانتها على الخارطة البحرية الدولية.

اقرأ أيضًا:

الموانئ تحقق ارتفاعًا بـ 18.80 % في الحاويات و18.75% بالحركة الملاحية

وأضاف أن هذا المنجز يأتي كذلك تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير.

تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية

كما يسهم في خفض الكلفة للشحن البحري من و إلى موانئ المملكة،

ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية بدول العالم المختلفة.

الدفع بـ 20 خدمة ملاحية جديدة

وأشار إلى أن ازدياد عدد خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها “موانئ” مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية،

وذلك بواقع 20 خدمة ملاحية جديدة، خلال النصف الأول من عام 2023م.

ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستيٍ عالمي

الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تكريس جاذبية وتنافسية الموانئ السعودية ورفع كفاءتها التشغيلية ،

بما يُرسخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستيٍ عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.

اقرأ أيضًا:

لهذا الهدف.. ;موانئ تضيف خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الملك عبد العزيز

يُذكر أن المملكة حققت مؤخراً قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي (LPI) بتقدمها 17 مرتبة عالمياً،

لتصل إلى المرتبة 38 عالمياً من بين 160 دولة، ليضعها ذلك في موقعٍ متقدمٍ بين أهم المراكز اللوجستية بالمنطقة.