الموارد: هذه أبرز شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

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حددت وزارة الموارد البشرية، شروط الحصول على حافز الاستدامة، أحد برامج الدعم المقدمة للمواطنين.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن “من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة، أن لا تتجاوز مدة التقديم على الحافز 30 شهرًا من تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية”.

ويهدف الحافز إلى التغلب على احتياجات المقيمين داخل المملكة، وذلك عن طريق الحصول على تخفيضات على جميع فواتير الكهرباء والمياه.

كما أنه بمثابة دعم للعمال لتشجيعهم على اكتساب المهارات والعمل من أجل الأهداف الاقتصادية داخل المملكة.

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شروط الحصول على حافز الاستدامة

ووضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على دعم حافز الاستدامة، ومن أهمها:

-على العامل أن يظل في عمله لمدة تصل إلى 13 شهر بدون انقطاع.

-يجب أن تكون مدة العمل مستمرة في جهة العمل ذاتها ويكون مُسجَّلاً على برنامج توطين.

-يلزم أن يكون العامل قدَّم طلبه الخاص بدعم الحافز من خلال برنامج توطين.

-لابد وأن يكون الطلب المقدَّم للحصول على الحافز لا يتجاوز 20 شهرًا من تسجيله في سجل التأمينات.

-يلزم على العامل أن يكون له سجل في التأمينات الاجتماعية ولا يقل الراتب الشهري له عن 4000 ريال.

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خطوات التقديم على طلب دعم حافز الاستدامة

للحصول على حافز الاستدامة بعد توافر الشروط يلزم الآتي:

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني طاقات.

-قم بالضغط على تسجيل دخول، ستنتقل إلى صفحة النفاذ الوطني.

-عليك إدخال اسم المُستخدِم ورمز المرور وكذلك الرمز المرئي.

-قم بالضغط تسجيل دخول، ستتحول إلى صفحة طاقات الجديدة.

-قم باختيار قائمة برامجنا.

-الضغط على توطين.

-يجب كتابة جميع البيانات بشكل دقيق لإصدار الفاتورة.