“الحج” تطالب ضيوف الرحمن بضرورة استكمال هذه اللقاحات

تواصل – فريق التحرير:

أعلت وزارة الحج العمرة، أنها تطالب ضيوف الرحمن بضرورة استكمال اللقاحات الصحية اللازمة فبل وصولهم للأرضي المقدسة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها توصي حجاج بيت الله الحرام بضرورة استكمال التحصينات واللقاحات، ومنها:

1 – فيروس كورونا.

2 – الحمى الشوكية.

3 – كوفيد 19.

4 – الانفلونزا الموسمية.

رفع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا

يأتي هذا بعد صدور فيه قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا،مباركًا للقيادة وللوطن هذا النجاح الذي تَحَقَّقَ بفضل الله ثم بالدعم السخي من الحكومة الرشيدة أيدها الله.

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اللقاحات المعالجة للسرطان ستكون متاحة في هذا التاريخ

وقدمت المملكةَ خلال الجائحة دروسًا تاريخيةً للعالم أجمع، بتقديم العلاج لمصابي كورونا مجاًنا للمواطنين والمقيمين وحتى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل،دون أي تبعات قانونية.

جهود المملكة الإنسانية لمواجهة الفيروس

إلى جانب جهود المملكة الإنسانية التي قَدَّمَتْهَا للمصابين في دول عدة،حيث راعت المملكة سلامة الإنسان على هذه الأرض على نحو جعلَ المملكةَ أنموذجًا يُحتذى به في التصدي للجائحة عالميًا.

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وزير الصحة: نسبة تحصين المواطنين والمقيمين باللقاحات بلغت أكثر من 95%

وأَثْبَتَتْ المملكة ريادتَها طوال فترة الجائحة، بدءًا من المبادرة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية،وكذلك في نسبة التحصين للمواطنين والمقيمين باللقاحات.

وبلغت أكثرَ من 95%، مما أسهم في خفضِ عددِ الإصاباتِ بنسبة 87%، وخفضِ الحالاتِ الحرجةِ بنسبة 96%، في وقتٍ يشهدُ فيه عددٌ من الدول موجةً ثالثةً من انتشار الفيروس.