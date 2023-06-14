“تزن 801 جرام”.. إزالة أكبر حصوة كلى في العالم

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تمكن أطباء في سريلانكا من إزالة أكبر حصوة كلى في العالم لجندي متقاعد (62 عاما).

وقال الجيش السريلانكي إن الحجر الذي تمت إزالته من الرقيب السابق كانيستوس كونج كان يزن 801 جرام أي أكثر من خمسة أضعاف وزن كلية الذكور.

أثقل حصوة

وأضاف الجيش: “تمت إزالة أكبر وأثقل حصوة في العالم من خلال عملية جراحية كبرى في الأول من يونيو في مستشفى الجيش في كولومبو”.

وقال “كوونج” إنه يعاني من آلام في البطن منذ 2020 وأن الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم لم تساعده، مضيفا: “لقد طلب مني الخضوع لعملية جراحية بعد إجراء مسح ضوئي أخيرا”. “أشعر أنني طبيعي الآن”.

الحالة السريلانكية

تجاوزت الحالة السريلانكية أكبر إيداع للكلى تم تسجيله سابقا وهو 620 جراما لمريض في باكستان في 2008، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأعلن المسؤولون النتيجة اليوم بعد أن اعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بها، فيما أكد جراح أن الأحجار هي ترسبات تتكون عندما تتبلور المعادن والأملاح في الكلى لأنها تقوم بتصفية الدم.

وأضاف: يمكن أن يسبب تمرير الحصوات ألما مبرحا، ما يتطلب جراحة إذا كانت كبيرة جدا وتعثر تفتيتها.

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