طرح 8 آلاف وحدة سكنية بجدة قريبًا.. سارع بالتقديم

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أتاحت الوطنية للإسكان NHC، تسجيل رغبات الشراء في أحدث الضواحي السكنية بمدينة جدة – ضاحية سدايم.

ومن المقرر تدشين الضاحية والإعلان عن طرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتتخطى مساحة ضاحية سدايم 3.8 مليون م2، وستوفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية لتُجسد بتصاميمها العصرية والمستوحاة من أصل العمارة الحجازية أسلوبًا مبتكرًا للعيش برفاهية في شمال أبحر.

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وتتسع الضاحية لأكثر من 45 ألف نسمة، وفق تصاميم معمارية مستوحاة من أصل الهوية الحجازية والتي تجمع بين جمال الطبيعة والمرافق الحديثة والمنتزهات الخضراء، وستشكل نقلة مبتكرة للعيش في شمال أبحر.

زيادة المعروض العقاري بجدة

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن صالح البطي أن ضاحية سدايم تأتي ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري في مدينة جدة.

وأضاف: “ستقدم الضاحية مفهومًا مبتكرُا للعيش المتكامل بالقرب من شاطئ البحر الأحمر، والتي ستوفر الشركة من خلالها حلولاً سكنية مميزة وفق أعلى معايير جودة الحياة لترتقي بمستوى الخدمات المقدمة وتمنح سكانها الراحة والرفاهية والعيش الرغيد”.

كما تهدف الوطنية للإسكان إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقيق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي والمجتمعات التي تنفذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية مراعية وجود مساحات رحبة من المسطحات الخضراء والتشجير، لتخلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل وتساهم في جعل قطاع الإسكان أكثر ازدهارًا.

وأتاحت الوطنية للإسكان للراغبين في تسجيل اهتمامهم زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

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