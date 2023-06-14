“الصحة” تكشف آخر استعداداتها لاستقبال موسم الحج

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نشرت وزارة الصحة إنفوجراف يتضمن آخر استعدادتها لموسم الحج هذا العام.

وأكدت الوزارة جاهزية المنشأت الصحية بأكثر من 32 ألف من أبطال الصحة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتضمن الإنفوجراف المعلومات التالية:

32 ألف ممارس صحي مؤهل لخدمة ضيوف الرحمن

32 مستشفى من ضمنها مستشفيات ميدانية

140 مركز صحي مساند للمستشفيات

6,132 سريرًا للمرضى

761 عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة

222 عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس

14 منفذ جوي وبحري وبري لاستقبال الحجاج

190 سيارة إسعاف

16 مركز طوارئ بمنشأة الجمرات

ومن الخدمات المقدمة أيضًا:

– إضافة عدد من العيادات الافتراضية

– نقاط طبية في قطار المشاعر والحرمين

– عبادات متنقلة طبية على خط المشاة بين المشاعر المقدسة

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“الأرصاد” يكشف الحالة المناخية على مكة والمدينة في موسم الحج

في سياق متصل، كشف المركز الوطني للأرصاد الحالة المناخية السائدة في موسم الحج على مكة المكرمة والمدينة المنورة بشأن درجات الحرارة وهطول الأمطار وسرعة الرياح.

الحالة المناخية على مكة المكرمة في موسم الحج

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع الحالة المناخية لمكة المكرمة خلال موسم الحج، بأن تكون حارة جافة نسبيًا خلال النهار ومائل للاعتدال ليلًا.

وأضاف أن معدل الحرارة على مكة المكرمة في أيام الحج، العظمى 43،6%، والصغرى 26،6%، وأن معدل سرعة الرياح ما بين 4 إلى 10 كيلو متر في الساعة.

وأشار إلى أن الرياح على مكة، تكون باتجاه شمالي إلى شمالي غربي، مع نشاك للريان المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية.

الحالة المناخية للمدينة المنورة في موسم الحج

كما توقع أن تكون الحالة المناخية للمدينة المنورة خلال موسم الحج، بأن تكون حارة جافة نسبيًا خلال النهار ومائل للاعتدال ليلًا.

وأضاف أن معدل الحرارة على في أيام الحج، العظمى 43%، والصغرى 26،3%، وأن معدل سرعة الرياح 12 كيلو متر في الساعة.