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“القدية للاستثمار” تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
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“القدية للاستثمار” تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

“القدية للاستثمار” تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

“القدية للاستثمار” تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
٠٢:٣٢:٥٢ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة القدية للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وقالت إن العمل  سيكون بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير – Aquatics.
  2. مدير مساعد – الأحياء المائية.
  3. شريك تجاري HR.
  4. مدير أول التنقل – السلامة على الطريق.
  5. مساعد أول – هندسة التكاليف.
  6. مدير – البناء.
  7. مدير أول – إدارة المشاريع.
  8. مدير – المشاريع.
  9. مدير – العقود.
  10. والمزيد …

عن القدية:

  •  القِدّيَّة مشروع ترفيهي رياضي ثقافي سعودي أعلن عن فكرته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عام 2017م كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية، ووضع حجر الأساس للمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- عام 2018م.

طريقة التقديم:

أوضحت القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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السعودية القدية للاستثمار المملكة شركة القدية للاستثمار

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