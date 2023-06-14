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“الحكومة الرقمية” تطلق بلاغ رقمي عبر مركز “آمر”
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“الحكومة الرقمية” تطلق بلاغ رقمي عبر مركز “آمر”

“الحكومة الرقمية” تطلق بلاغ رقمي عبر مركز “آمر”

“الحكومة الرقمية” تطلق بلاغ رقمي عبر مركز “آمر”
٠٢:٢١:٥٣ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية خدمة “بلاغ رقمي” من خلال مركز “آمر”؛ بهدف رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية، إضافةً إلى تحسين الاستجابة ورفع رضا المستفيدين.

وبيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن مركز “آمر” يستهدف من خلال خدمة “بلاغ رقمي” فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، والاستماع لمقترحاتهم، لتطوير التواصل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.

خدمة بلاغ رقمي

وتوفر خدمة “بلاغ رقمي” ثلاثة مسارات لتلقي بلاغات المستفيدين حول الخدمات الحكومية الرقمية، تشمل:

-“تقديم شكوى” لتمكين المستفيد من تصعيد شكوى مُقدمة على خدمة رقمية تجاوز العمل عليها 5 أيام، أو عدم التمكن من فتح شكوى.

– إضافة إلى تقديم “طلب تحول” لتمكين المستفيد من تقديم طلب تحويل خدمة ورقية إلى رقمية.

-إلى جانب “اقتراح تطوير” لتقديم مقترح لتطوير خدمة رقمية لدى إحدى الجهات الحكومية، بما يُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستفيدين.

المشاركة الإلكترونية عبر منصة تفاعل

وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق مبادرة المشاركة الإلكترونية عبر منصة “تفاعل”، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع للمشاركة في تقديم المرئيات والتعليقات والمقترحات وغيرها، والمشاركة في استطلاعات الرأي المتاحة إلكترونياً من أجل تحسين وتطوير الخدمات الحكومية.

ويأتي مركز آمر استكمالاً لجهود الهيئة في تحسين الاستجابة لشكاوى ومقترحات المستفيدين، وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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