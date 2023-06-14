ارتد بصيرًا.. عملية عاجلة تنقذ حاجًا إيرانيًا أربعينيًا من العمى

تواصل – واس:

تمكن فريق طبي من مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بعد توفيق الله من إنقاذ حاج إيراني.

الحاج الإيراني يعاني من انفصال حاد وكامل بالشبكية

وتم إسعاف الحاج الأربعيني والي قدم هذا العام لأداء مناسك الحج من إصابته بالعمى عقب معاناته من انفصال حاد وكامل بالشبكية،

المصاحب لقصر نظر شديد بالعين اليسرى علاوة على وجود ماء أبيض مع ضمور في الشبكية والعنابية للعين.

إجراء العملية بمشاركة فريق طبي محترف

وتم إجراء العملية بمشاركة الفريق الطبي حيث تمت إزالة الماء الأبيض وزراعة عدسة للعين وتثبيت الشبكية بإستخدام زيت السيليكون.

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وستيمكن المريض بعد إرادة الله عز وجل من إستعادة البصر بعد انفصال الشبكية، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد مستغرقة ساعتين ونصف.

الحاج سينمكن من العودة وإكمال نسكه

كما سيتمكن الحاج من العودة وإكمال نسكه نظراً لوجود وقت كافٍ قبل بدء شعائر الحج والتئام الشبكية وتماثل للشفاء ولله الحمد.

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وأوضح مركز صحة العين بالمدينة الطبية أن هذا النوع من الإجراءات الطبية لانفصال الشبكية يقوم به المركز بشكل دائم.

خدمات متكاملة لضيوف بيت الله الحرام

وكذلك التجهيزات الحديثة التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ في خدمة المواطنين وضيوف بيت الله الحرام على حد سوا.

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وأهم ما يميز هذه الحالة مصاحبة الانفصال قصر النظر الشديد ووجود ضمور في الشبكية والعنابية للعين.