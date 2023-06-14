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توجيه مهم من هيئة المواصفات لقيادة آمنة على الطرق

توجيه مهم من هيئة المواصفات لقيادة آمنة على الطرق

توجيه مهم من هيئة المواصفات لقيادة آمنة على الطرق
٠١:٥٤:٥٥ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت “المواصفات السعودية” إنفوجراف للتوضيح بضرورة اتباع خطوة هامة من أجل قيادة آمنة.

وأشارت إلى ضرورة حجز موعد لفحص المركبة لضمان المسار بسهولة.

وأضافت: “احجز موعدك الآن عبر منصة الفحص الفني الدوري للمركبات”.

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بيان من “المواصفات والجودة” بشأن التسجيل لإجراء الفحص الفني للمركبات

في وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تفعيل الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات بدءاً من 1 مايو 2023م.

وأوضحت أنه سيتم يتم تطبيقه بنسبة %50 على مسارات محطات الفحص الفني في جميع مناطق المملكة.

وتأتي تلك الخطوة، استمراراً لجهود المواصفات السعودية في تنظيم آلية حجز الموعد وتقليل الزحام، وتوفير الوقت والجهد، من أجل تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل عملية الفحص الفني للمركبات.

وأشارت “المواصفات السعودية” إلى أنها أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري وتخدم مُلّاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب.

عملية الفحص

وأضافت: بعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونياً بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعية الراغبين بإجراء الفحص الفني الدوري إلى حجز موعد من خلال الدخول على:vi.vsafety.sa.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تقدمها المواصفات السعودية في مجال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري وتحسين خدمات المستفيدين، وإيجاد الحلول المثُلى لتطوير تلك المنظومة عبر مكوناتها الرئيسة.

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الكلمات الدلالية:
السعودية المملكة المواصفات السعودية قيادة آمنة

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