الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعدة مناطق.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين
المعادن في الأطعمة والمشروبات تصيب بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية
“موان” يُطلق ملتقى الحد من إنتاج النفايات واستخدام البدائل الصديقة للبيئة في المدينة
براتب 12 ألف ريال ..”نيوم” تزف بشرى للخريجين وتفتح باب التوظيف
رئيس ديوان المظالم: نظام المعاملات المدنية سيعزز من كفاءة تسوية المنازعات
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بتحديثات أمنية لمنتجات “Chrom”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعدة مناطق.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين

بعدة مناطق.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين

بعدة مناطق.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين
٠١:١٣:٤٩ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على مواطن، وذلك لتهريبه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اقرأ أيضًا:

باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا

 وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

إحباط تهريب 275 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 275 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

اقرأ أيضًا:

حملة مفاجئة تضبط 46 دبابًا في منتزهات الطائف (تفاصيل)

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض الطائف جازان مادة الإمفيتامين مكافحة المخدرات نبات القات المخدر

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل» تنفي اتخاذ قرار بشأن الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص

«العمل» تنفي اتخاذ قرار بشأن الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص

٠١:٢٤ م، الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥
التجارة: 15 ألف بلاغ غش شهريًا والأولوية للسلع الخطرة

التجارة: 15 ألف بلاغ غش شهريًا والأولوية للسلع الخطرة

٠٧:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٤
“أتراك سوريا”: الثوار يقاتلون إيرانيين أكثر من جنود بشار

“أتراك سوريا”: الثوار يقاتلون إيرانيين أكثر من جنود بشار

٠٤:٤٥ م، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠١٥
«الإنذار المبكر» يُحذّر: أتربة تحد من الرؤية على الرياض والخرج والمجمعة

«الإنذار المبكر» يُحذّر: أتربة تحد من الرؤية على الرياض والخرج والمجمعة

٠٦:٤٣ م، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *