المعادن في الأطعمة والمشروبات تصيب بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية

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يعد تلوث المعادن أحد عوامل الخطر المعروفة للمشاكل الصحية، لكن دراسة حديثة توصلت إلى أنه حتى الكميات الصغيرة من الزرنيخ والرصاص والكادميوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة “سيركوليشن”، فإن الكادميوم والزرنيخ مرتبطان بارتفاع خطر الوفاة المبكرة. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى زيادة خطر حدوث مشاكل في الدورة الدموية بسبب المعادن.

وقال البروفيسور جيرفاسيو لاماس، من مركز ماونت سيناي الطبي في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية: “تشير الدراسات السكانية الكبيرة إلى أن التعرض المنخفض المستوى للمعادن الملوثة شبه عالمي”.

وحذر من أنه “يساهم في عبء أمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض شرايين الساقين والوفاة المبكرة لأسباب قلبية”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وتتلامس هذه المعادن مع الأطعمة والمشروبات مثل الشوكولاتة والعصائر والحليب النباتي والشاي والمشروبات الغازية التي تمثل أيضًا مصدرًا.

وأظهر تحليل لماركات الشوكولاتة الشهيرة في العام الماضي، أنها تحتوي على كميات من الرصاص والكادميوم.

وينتهي الكادميوم في حبوب الكاكاو بعد أن تمتصه جذور النبات، بينما ينفخ الرصاص بواسطة الرياح في المناطق المحيطة حيث تجف الحبوب في العراء.

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الطعام ليس المصدر الوحيد

ومع ذلك، فإن الطعام ليس هو المصدر الوحيد لهذه المعادن، لأنها تحدث بشكل طبيعي في التربة والمياه والغلاف الجوي، مما يجعلها تشق طريقها إلى مختلف الأغراض اليومية، بدءًا من مستحضرات التجميل إلى أدوات المطبخ.

على سبيل المثال، غالبًا ما يوجد الرصاص في صناعة الفخار والسيراميك وأدوات المطبخ وأنابيب المياه والتوابل ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والانبعاثات الصناعية.

كما يتواجد الكادميوم في بطاريات النيكل والأصباغ والبلاستيك والسيراميك والأواني الزجاجية ومنتجات البناء.

كما أنه وفير في الأسمدة المنتجة صناعيًا التي تستخدم صخور الفوسفات التي تلوث بعد ذلك الخضروات الجذرية والنباتات المورقة.

ويتواجد الزرنيخ في مياه الشرب والتربة والغذاء، وتحديدًا الأرز، المزروع في تربة ملوثة.

وقالت البروفيسور آنا نافاس أسين، من جامعة كولومبيا في نيويورك: “هذه المعادن تتداخل مع الوظائف البيولوجية الأساسية وتؤثر على معظم السكان على نطاق عالمي.

وأضافت: “بعد التعرض، يتراكم الرصاص والكادميوم في الجسم ويظلان في العظام والأعضاء لعقود. في الولايات المتحدة وحدها ، أشارت دراسة كبيرة إلى أن أكثر من 450 ألف حالة وفاة سنويًا يمكن أن تُعزى إلى التعرض للرصاص”.

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هؤلاء الأكثر تعرضًا للخطر

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين يعيشون على طرق مزدحمة أو بالقرب من المنشآت الصناعية أو مواقع النفايات الخطرة.

وقال البروفيسور نافاس أسيان: “هذه قضية عالمية تتعرض فيها المجتمعات ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب للمعادن السامة من خلال تلوث الهواء والماء والتربة. “قد توفر معالجة التعرض للمعادن لدى هؤلاء السكان استراتيجية لتقليل التفاوتات في أمراض القلب والأوعية الدموية وتعزيز العدالة البيئية”.

وتعد مراقبة مستويات المعادن البيئية واختبار المعادن لدى الأفراد خطوات أساسية لتنفيذ مبادرات الصحة العامة المناسبة، وفقًا للباحثين.

وأضاف البروفيسور لاماس: “يمكن تحسين صحة القلب والأوعية الدموية باتباع نهج متعدد الجوانب يعترف بأمراض القلب البيئية ويتضمن المراقبة البيئية والرصد الحيوي للمعادن الملوثة، والتحكم في مصادر التعرض وتطوير التدخلات السريرية التي تزيل المعادن أو تضعف تأثيرها على الجسم”.