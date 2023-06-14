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“الغذاء والدواء” تحذر من تخزين المياه المعبأة بهذه الطريقة
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“الغذاء والدواء” تحذر من تخزين المياه المعبأة بهذه الطريقة

“الغذاء والدواء” تحذر من تخزين المياه المعبأة بهذه الطريقة

“الغذاء والدواء” تحذر من تخزين المياه المعبأة بهذه الطريقة
١٢:٥٦:٤١ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن عبوات المياه المعبأة بدرجات الحرارة العالية عبر انتقال المركبات الكيميائية منها إلى الماء.

وأوضحت الهيئة في “إنفوجراف”، أن ذلك يؤثر سلبا على صحة الأفراد وسلامتهم.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العالية تسهم في انتقال المركبات الكيميائية من سطح العبوة البلاستيكي إلى الماء وذلك بنسب قد تتجاوز الحدود المسموح بها مما قد يؤثر على صحة وسلامة المستهلكين.

توصيات ضرورية

وحددت الهيئة عدة توصيات وطالبت بضرورة الأخذ بها وهي كالتالي:

1- يوصى بتخزينها في أماكن جيدة للتهوية بدرجة حرارة الغرفة وبعيدا عن أشعة وحرارة الشمس

2- تجنب شراء عبوات المياه التي يتم وضعها تحت أشعة الشمس.

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في وقت سابق، أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة لا يُشكِّل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يُعاني من أي مشاكل صحية.

وقالت الهيئة: إن مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.

وأوضحت الهيئة، أنه في حال تجاوز كمية الصوديو في مياه الشرب المعبأة 20 ملجم/لتر يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم، خصوصاً في الحالات المرضية التي تستلزم نظام غذائي قليل الصوديوم.

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الماء حفظ المياه زجاجات المياه عبوات المياه هيئة الغذاء والدواء

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