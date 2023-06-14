“موان” يُطلق ملتقى الحد من إنتاج النفايات واستخدام البدائل الصديقة للبيئة في المدينة

تواصل – واس:

أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” ملتقى الحد من إنتاج النفايات واستخدام البدائل الصديقة للبيئة في المدينة المنورة بالتعاون مع الجهات الحكومية الداعمة، وذلك في مقر غرفة المدينة المنورة.

تحفيز الجهات ذات العلاقة والمجتمع

وشملت أهداف الملتقى إبراز دور المدينة الريادي في دعم المبادرات البيئية من خلال تحفيز الجهات ذات العلاقة والمجتمع نحو تبني الممارسات الصحيحة، والتعريف بالمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، والتوعية والتثقيف حول أضرار النفايات على البيئة.

استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية

كما تم إطلاق أعمال المخطط الإستراتيجي الشامل لمجموعة المدينة المنورة، والتي تضمنت استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية، ليحقق المركز بذلك الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

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وذلك وفق تبني مبدأ الاقتصاد الدائري، حيث اعتبرت هذه الخطوة متبوعة بفرص أخرى عديدة في:

1 – مجموعة الرياض.

2 – مجموعة جدة.

3 – مجموعة مكة المكرمة.

4 – مجموعة الدمام.

تجدر الإشارة بأن أولى الفرص الاستثمارية التي أعلن عنها المركز في مارس الماضي، والتي جاء بها المخطط الإستراتيجي الشامل.

أضرار إنتاج النفايات على البيئة والتعريف

ودشن “موان” ضمن فعاليات الملتقى الحملة التوعوية التي حملت شعار “التغيير بيدك”، مستهدفة سكان وزوّار المدينة المنورة.

وذلك بهدف توعيتهم بأضرار إنتاج النفايات على البيئة والتعريف بأساليب الاستهلاك الصحيحة.

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يُذكر أن “موان” أسهم في تحقيق مستهدفات السعودية 2030 عبر رفع الوعي المجتمعي ليحقق بذلك الاستدامة البيئية.

وخلق فرص استثمارية في القطاع بجميع مدن المملكة، ليعزز بذلك أهداف برنامج التحول الوطني الساعي لضمان استدامة الموارد الحيوية.