براتب 12 ألف ريال ..”نيوم” تزف بشرى للخريجين وتفتح باب التوظيف

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أعلنت شركة نيوم الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مهندس ميكانيكي (راتب يصل 12,000 ريال).

2 – أخصائي تسويق (راتب يصل 8,000 ريال).

3 – مهندس تخطيط (راتب يصل 12,000 ريال).

4 – ممرض (راتب يصل 8,113 ريال).

5 – مسؤول سلامة (راتب يصل 7,500 ريال).

6 – حاسب كميات (راتب يصل 7,000 ريال).

7 – مدير مكتب فني.

8 – موظف إداري.

9 – والمزيد …

* طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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