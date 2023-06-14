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براتب 12 ألف ريال ..”نيوم” تزف بشرى للخريجين وتفتح باب التوظيف
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براتب 12 ألف ريال ..”نيوم” تزف بشرى للخريجين وتفتح باب التوظيف

براتب 12 ألف ريال ..”نيوم” تزف بشرى للخريجين وتفتح باب التوظيف

براتب 12 ألف ريال ..”نيوم” تزف بشرى للخريجين وتفتح باب التوظيف
٠١:٠١:٢١ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل  – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 –  مهندس ميكانيكي (راتب يصل 12,000 ريال).

2 – أخصائي تسويق (راتب يصل 8,000 ريال).

3 – مهندس تخطيط (راتب يصل 12,000 ريال).

4 – ممرض (راتب يصل 8,113 ريال).

5 – مسؤول سلامة (راتب يصل 7,500 ريال).

6 – حاسب كميات (راتب يصل 7,000 ريال).

7 – مدير مكتب فني.

8 – موظف إداري.

9 – والمزيد …

* طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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