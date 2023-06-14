براتب 12 ألف ريال ..”نيوم” تزف بشرى للخريجين وتفتح باب التوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة نيوم الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – مهندس ميكانيكي (راتب يصل 12,000 ريال).
2 – أخصائي تسويق (راتب يصل 8,000 ريال).
3 – مهندس تخطيط (راتب يصل 12,000 ريال).
4 – ممرض (راتب يصل 8,113 ريال).
5 – مسؤول سلامة (راتب يصل 7,500 ريال).
6 – حاسب كميات (راتب يصل 7,000 ريال).
7 – مدير مكتب فني.
8 – موظف إداري.
9 – والمزيد …
* طريقة التقديم:
أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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