أخبار السعودية.. وقف الضمان الاجتماعي عن الآلاف وخصومات الصندوق العقاري وبشرى من سكني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا.

كشف برنامج حساب المواطن،, أن الحصول على الدعم لايتأثر بالقروض والالتزامات المالية.

كشفت شركة مطوفي حجاج الدول العربية، أنها نفذت برنامج “التطويف المركزي” في موسم حج هذا العام من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية.

قال برنامج رسوم الأراضي البيضاء إن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم تم بناءً على معايير محددة.

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة وذخيرة حية.

بشر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، بابتعاد الحالة المدارية “بيبارجوي” وتتقدمها نواحي المنطقة الواقعة بين سواحل باكستان والهند.

كشف حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للصندوق العقاري عن معلومات جديدة بشأن الخصومات في حال التأخر عن السداد.

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم بلغ 557 ألفًا و401 حاجًا من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

قال برنامج سكني، إن إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين هو إجراء مؤقت لحين تحديث البيانات.

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