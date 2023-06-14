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أخبار السعودية.. وقف الضمان الاجتماعي عن الآلاف وخصومات الصندوق العقاري وبشرى من سكني

أخبار السعودية.. وقف الضمان الاجتماعي عن الآلاف وخصومات الصندوق العقاري وبشرى من سكني

أخبار السعودية.. وقف الضمان الاجتماعي عن الآلاف وخصومات الصندوق العقاري وبشرى من سكني
١٢:٤٧:١٣ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

“الموارد البشرية” توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد

أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا.

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي المطور

توضيح مهم من “حساب المواطن” للحاصلين على قروض

كشف برنامج حساب المواطن،, أن الحصول على الدعم لايتأثر بالقروض والالتزامات المالية.

“التطويف المركزي” يستهدف أداء 300 ألف لطواف القدوم من هؤلاء الحجاج

كشفت شركة مطوفي حجاج الدول العربية، أنها نفذت برنامج “التطويف المركزي” في موسم حج هذا العام من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية.

توضيح مهم من “الأراضي البيضاء” بشأن معايير فرض الرسوم

قال برنامج رسوم الأراضي البيضاء إن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم تم بناءً على معايير محددة.

في جازان وتبوك.. تفاصيل ضبط مواطنين أثناء ترويج مواد مخدرة

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة وذخيرة حية.

خبير طقس يُبشر بابتعاد العاصفة المدارية “بيبارجوي” عن أجواء المملكة

بشر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، بابتعاد الحالة المدارية “بيبارجوي” وتتقدمها نواحي المنطقة الواقعة بين سواحل باكستان والهند.

توضيح مهم من “الصندوق العقاري” للمستفيدين حول الخصومات

كشف حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للصندوق العقاري عن معلومات جديدة بشأن الخصومات في حال التأخر عن السداد.

وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم بلغ 557 ألفًا و401 حاجًا من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

بشرى من “سكني” لمن تم إيقاف الدعم عنهم

قال برنامج سكني، إن إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين هو إجراء مؤقت لحين تحديث البيانات.

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