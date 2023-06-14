تنبيه مهم حول انتهاء فترة التسجيل بخدمة النقل المدرسي

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أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، تنبيهًا مهمًا حول انتهاء فترة التسجيل بخدمة النقل المدرسي.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه لم يتبقى سوى 9 أيام لانتهاء فترة التسجيل بخدمة النقل المدرسي، وأن الفترة تنتهي في 14/11/1444هـ.

سرعة التسجيل للأبناء في خدمة النقل المدرسي

وطالبت أولياء الأمور بسرعة التسجيل للأبناء في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445هـ، من خلال حساباتهم في نظام نور.

وبينت أن أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي كاملًا تبلغ 200 ريال، وأن المعفيين من أجول التسجيل هم جميع أبناء الأسر الضمانية والتربية الخاصة.

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من جهتها، دعت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد”، للمبادرة في التسجيل، قبل انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام.

التسجيل في خدمة النقل المدرسي

وأشارت رافد، إلى أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي متاح من خلال نظام نور الوزاري

وأكدت رافد أن جميع طلبات التسجيل ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية.

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وأوضحت الشركة أن فتح باب التسجيل المبكر في الخدمة والذي بدأ من 29 يناير 2023م جاء بهدف دراسة الطلبات.

وتحديد المسارات والاستعداد لتجهيز الأسطول وتقديم الخدمة وضمان توفرها في اليوم الدراسي الأول.

20 ألف حافلة ومركبة لنقل 1.2 مليون طالب

وأكدت جاهزيتها لنقل كامل الطاقة الاستيعابية التي تصل إلى 1.2 مليون طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة على متن أسطول حافلات يتجاوز 20 ألف حافلة ومركبة.

فريق ميداني رقابي وفق أفضل الممارسات

وقد جهزت بمعايير الأمن والسلامة والتقنيات الحديثة وأجهزة المراقبة الآلية للحافلات AVL، والتي يتم فحصها من خلال فريق ميداني رقابي وفق أفضل الممارسات.

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وعبر عدة تطبيقات وأنظمة تقنية ورقابية أنشأتها الشركة وطورتها وفق ضوابط ومعايير عالمية في خدمات النقل المدرسي.