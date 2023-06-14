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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تغيير الحساب البنكي وعلاقته بدفعة يوليو
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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تغيير الحساب البنكي وعلاقته بدفعة يوليو

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تغيير الحساب البنكي وعلاقته بدفعة يوليو

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تغيير الحساب البنكي وعلاقته بدفعة يوليو
١١:٥٠:٥٠ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إن تغيير الحساب البنكي لايؤثر على استحقاق الدعم للمستفيدين.

وأجابت “خدمة المستفيدين” على استفسار حول ما إذا كان تغيير الحساب البنكي يؤثر على الدفعة المقبلة – شهر يوليو : “لا يؤثر ذلك على صرف الدعم في حال كنت مؤهلاً ومستحقًا”.

وتابعت: “ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.
توضيح مهم للحاصلين على قروض

وفي توضيح سابق، أفاد حساب المواطن بأن الحصول على الدعم لايتأثر بالقروض والالتزامات المالية.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدفعة الأخيرة ويسأل حول ما إذا كان القرض وجد يدخل في حسبة الدفعة أم لا؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ولايتم النظر للقروض والالتزامات المالية ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

شروط الأهلية في البرنامج

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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