توضيح مهم من “الضمان الصحي” بشأن التبرع بالدم وأهميته

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نشر مجلس الضمان الصحي إنفوجراف للتوضيح بأهمية التبرع بالدم.

وأوضح أن التبرع هو إجراء طبي تطوعي يتم نقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج إلى الدم، حيث يستخدم الدم في العمليات الجراحية أو الحوادث أو بعض الأمراض التي تتطلب نقل بعض مكونات الدم

أنواع التبرع بالدم؟

1- الدم الكامل الأكثر شيوعا يشمل جميع مكونات الدم

2- البلازما

3- الصفائح الدموية

4-خلايا الدم الحمراء

ما كمية الدم المتبرع بها ؟

أضاف: جسم الإنسان يحتوي على خمسة لترات دم في المتوسط وكمية الدم المتبرع بها تقدر بحوالي 450 مل دم وهذه تمثل فقط %8 من متوسط حجم الدم عند الشخص البالغ، وهي لا تؤثر في الإطلاق على النشـ اط المـ ادی للمتبرع بالدم

ما أثر التبرع بالدم على صحتك؟

1- زيادة نشاط الدورة الدموية

2- يساعد على تقليل نسب الحديد الزائد في الدم.

3- زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة

المدة الزمنية

في وقت سابق، أوضح أ.د. فهد الخضيري، أستاذ أبحاث المسرطنات، المدة الزمنية التي يجب انتظارها ليتمكن الشخص السليم من التبرع بالدم,

وقال الخضيري، عبر “تويتر”: “يمكن لكل شخص سليم التبرع بالدم مرة كل ٣ أشهر وبدون أي ضرر( وللضرورة أو حالات الاحتياج الطارئة يمكن الاستثناء ويكون التبرع بعد 9 أسابيع من التبرع السابق لبعض للناس. (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)”.

كان المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، أفصح عن الشروط التي يجب الالتزام بها قبل التبرع بالدم، ومن أبرزها أن يكون عمر المتبرع بين 18 و60 عامًا وأن يقل وزن الجسم عن 50 كلغ.

شروط أساسية

وأوضح المركز الألماني أن على المتبرع التمتع بصحة جيدة وألا يكون مصابًا بمرض مثل نقص الحديد أو داء السكري، وأن تكون درجة حرارة جسمه مضبوطة.

وأشار أنه لا يجوز التبرع قبل أربعة أشهر بعد الوشم، وأربعة أسابيع بعد التطعيم بلقاحات حية، وبعد أسبوع من الإصابة بعدوى بسيطة مثل نزلة البرد، كما لا يجوز التبرع بالدم بعد الإصابة بفيروس كورونا قبل مضي 4 أسابيع.

وأضاف لا يجوز التبرع بالدم على معدة فارغة، ويجب تناول الطعام والشراب على نحو كاف قبل وبعد التبرع، لتجنب الإصابة بمشاكل الدورة الدموية، كما لا يجوز ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في يوم التبرع.

وفي حالة التطعيم ضد كورونا باللقاحات المتوفرة يمكن التبرع في اليوم الموالي، إذا لم تكن هناك مضاعفات بسبب التطعيم مثل الحمى، أو التورم الموضعي.

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