النساء أكثر من الرجال.. دراسة: مرضى الصداع النصفي معرضون لمخاطر مميتة

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حذر باحثون من أن مرضى الصداع النصفي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية مميتة.

ووتوصلت دراسة بقيادة سيسيليا هفيتفيلدت فوجلسانج من جامعة آرهوس في الدنمارك إلى أن الرجال والنساء الذين يعانون من الصداع النصفي معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية.

وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا من السكتات الدماغية التي تحدث عندما تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

وتتشكل جلطات الدم هذه عادة في المناطق التي تضيق فيها الشرايين أو تسد بمرور الوقت بسبب الترسبات الدهنية، فيما يسمى بـ “تصلب الشرايين”.

مخاطر أكبر للنساء

ووفقًا للدراسة التي نشرت نتائجها في دورية “بلوس ميديسن” الطبية، فإنه على عكس الرجال، تواجه النساء خطرًا إضافيًا للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية نزفية.

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والسكتات الدماغية النزفية – المعروفة أيضًا بالنزيف الدماغي – أقل شيوعًا من السكتات الدماغية الإقفارية وتحدث بسبب انفجار وعاء دموي داخل الجمجمة ونزيف داخل الدماغ وحوله.

والسبب الرئيسي لهذه الأنواع من السكتات الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يضعف الشرايين في الدماغ ويجعلها أكثر عرضة للتمزق.

وشملت الدراسة التي استندت إلى السجلات الطبية الدنماركية خلال الفترة ما بين عامي 1996 و 2018، أفرادًا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا.

وأظهرت أن 179 ألف و680 امرأة و40 ألفًا و757 رجلاً تم تشخيص إصابتهم بالصداع النصفي بناءً على سجلات الأدوية الموصوفة لهم، وقارنوا خطر تعرضهم لأزمة قلبية وسكتة دماغية ونزفية قبل سن الستين بالمخاطر التي يواجهها عامة الناس غير المصابين بالصداع النصفي.

وبينت النتائج أن الرجال والنساء الذين عانوا من الصداع النصفي لديهم “زيادة مماثلة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية”، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

أزمات قلبية وسكتات دماغية نزفية

وخلص الباحثون إلى أن النساء المصابات بالصداع النصفي قد يتعرضن أيضًا لخطر الإصابة بازمة قلبية وسكتة دماغية نزفية أعلى قليلاً مقارنة بالرجال المصابين بالصداع النصفي وعامة السكان.

أوضحت سيسيليا: “الصداع النصفي كان مرتبطًا بزيادة مماثلة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين الشباب والشابات. ومع ذلك، قد يترافق الصداع النصفي مع زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية النزفية فقط بين النساء”.

وأشارت النتائج إلى أن النساء يتأثرن بشكل كبير بالصداع النصفي، خاصة وأن الحالة تم تشخيصها في الغالب عند النساء – كما أظهرت السجلات الطبية التي فحصها الباحثون.

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أعراض الصداع النصفي وكيفية علاجها

-يتسبب في ألم شديد في جانب واحد من الرأس.

-الشعور بالتعب الشديد والتثاؤب كثيرًا.

-اشتهاء أطعمة معينة أو الشعور بالعطش.

-تغيرات في المزاج.

-تصلب الرقبة.

-كثرة التبول.

علامات أخرى

وهناك بعض العلامات التحذيرية لمن هو على وشك الإصابة بالصداع النصفي، تشمل:

-مشاكل في الرؤية، مثل رؤية الخطوط المتعرجة أو الأضواء الساطعة.

-خدر أو وخز يشبه الدبابيس والإبر.

-الشعور بالدوار.

-صعوبة الكلام.

يمكن أن يستمر الصداع النصفي ما بين ساعتين وثلاثة أيام ، مع ظهور بعض الأعراض مثل التعب لمدة تصل إلى يومين قبل أن يبدأ ألم الرأس.

علاج الصداع النصفي

وفقًا للإرشادات، يمكن تناول مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول لعلاج نوبات الصداع النصفي، إلى جانب الإجراءات التالية:

-حاول النوم أو الاستلقاء في غرفة مظلمة أثناء الصداع النصفي.

-حاول تجنب الأشياء التي تعرف أنها تسبب لك الصداع النصفي، مثل بعض الأطعمة.

-حافظ على رطوبتك وقلل من كمية الكافيين الذي تشربه.

-تناول وجبات الطعام في أوقات منتظمة.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-احصل على قسط وافر من النوم.

-السيطرة على التوتر.