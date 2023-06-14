“التطويف المركزي” يستهدف أداء 300 ألف لطواف القدوم من هؤلاء الحجاج

تواصل – واس:

كشفت شركة مطوفي حجاج الدول العربية، أنها نفذت برنامج “التطويف المركزي” في موسم حج هذا العام من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية.

وذلك بإشراف المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج.

وأوضح المشرف على البرنامج في المجلس التنسيقي الدكتور عثمان قزاز، أن البرنامج ينظم استقبال الحجاج بعد قدومهم من الخارج واصطحابهم لأداء طواف القدوم.

البرنامج بدأ منذ 14 عامًا

وأضاف أن البرنامج بدأ منذ 14 عامًا لكنه في كل عام يشهد توسعًا وتحديثًا بعد تجاوب شركات الطوافة وبعثات حجاج الخارج معه.

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وكشف عن إطلاقهم لتطبيق خاص بالبرنامج يسمى “تطبيق المطوف” وهو ينظم استقبال وتفويج الحجاج من وإلى المسجد الحرام، وإرشادهم بالطريقة الصحيحة لأداء طواف القدوم.

سرعة طلب خدمة التفويج للمسجد الحرام

وأبان قزاز أن التطبيق يسهل سرعة طلب خدمة التفويج للمسجد الحرام من قبل شركات الطوافة، والتعرف على مواقع مراكز التطويف ومتابعة أعمالهم، بجانب عمل الإحصائيات والتقارير عن المراكز المتفاعلة.

300 ألف حاج لأداء طواف القدوم بعد استقبالهم

ولفت إلى أن هناك 60 مركزًا للخدمة الميدانية، يتبع لشركة مطوفي حجاج الدول العربية مسجلين في البرنامج.

وسيتم استهداف ما يقارب من 250 ألف إلى 300 ألف حاج لأداء طواف القدوم بعد استقبالهم في مساكنهم بمكة المكرمة.

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وأثنىعلى تعاون مطوفي حجاج الدول العربية بأذرعتهم لإكرام الضيف والرحلات والمنافع.

ولفت إلى عقد ورشة عمل ضمت كل مراكز الخدمة في مقر الشركة للتعريف بمستجدات البرنامج هذا الموسم وآلياته بعد وصول الحجاج إلى مكة المكرمة.

تقديم خدمة راقية للحجاج

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد بن حسن معاجيني، أهمية البرنامج لفوائده العديدة وأبرزها تقديم خدمة راقية للحجاج.

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وتسهيل نزولهم للحرم لأول مرة بعد وصولهم من بلدانهم، وتفادي تعرضهم للازدحام والتيه، والإسهام في تنظيم الحشود وتخفيض الوقت المستغرق في التفويج.