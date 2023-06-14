“موانئ” تكشف تفاصيل إنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود باستثمارات 2 مليار ريال

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر، عن إبرام اتفاقية إنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود.

مشروع رائد

ويعد المشروع أحد مشاريع مركز رائد في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة التي عملت على استقطاب كبرى الشركات العاملة في مجال تخزين وخلط المنتجات البترولية بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للموانئ، سعادة نائب الرئيس للأعمال التجارية الأستاذ عبدالله بن منيف المنيف، وسعادة المدير التنفيذي لشركة طرف الأغر المهندس خالد بن محمد القحطاني.

وزارة الطاقة

يأتي ذلك تأكيدًا للجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بالشراكة مع موانئ لزيادة حصة المملكة في تموين الوقود للسفن العابرة والقادمة لموانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر إلى 10 مليون طن.

كما يأتي تحقيقًا لمستهدفات الهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة بحلول عام 2030م؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء القارات الثلاث.

أهداف المركز

ويستهدف المركز الجديد الذي تبلغ مساحته 393 ألف متر مربع، وقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، إلى إنشاء خزانات لتخزين وتجارة وخلط المواد البترولية وذلك نظرا لحاجة الصناعات البترولية لهذا المشروع اللوجستي .

وتعتزم الشركة العاملة في مجال إنشاء وتخزين وخلط المواد البترولية إنشاء هذا المشروع على مرحلتين، يتم في كل مرحلة إنشاء خزانات تتجاوز مساحتها 196 ألف متر مربع وسعة 1,2 مليون طن متر مكعب وبطاقة استيعابية لكامل مراحل المشروع 2.5 مليون طن متر مكعب.

عدد الخزانات

ويبلغ عدد الخزانات في كل مرحلة من مرحلتي تنفيذ المشروع 144 خزانًا بحجم 8,650 طن متر مكعب لكل خزان ؛ تتنوع بين خزانًات للديزل، و خزانًات للبنزين، وخزانات لزيت الوقود الثقيل، إضافة إلى خزانات لمواد بترولية أخرى، حيث أن سعة الخزان مرنة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وحسب المعايير العالمية.

ميناء الملك فهد

يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع هو بوابة انطلاق صادرات المملكة البترولية لدول العالم، والميناء الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر.

وتصل مساحة الميناء إلى 6,8 كم مربع وعدد أرصفة 34 رصيفًا و10 محطات وتتجاوز طاقته الاستيعابية حاجز 210 ملايين طن ويستقبل السفنَ حتى حمولة 500 ألف طن.