توضيح مهم من “الأراضي البيضاء” بشأن معايير فرض الرسوم

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قال برنامج رسوم الأراضي البيضاء إن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم تم بناءً على معايير محددة.

وأشار إلى أن ذلك جاء وفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

المعايير المحددة

وأوضح البرنامج أن المعايير المحددة على مستوى النطاقات التي تقرر فرض الرسوم عليها في المدن، هي:

1- الطلب الكلي على المساكن.

2- متوسط الأسعار للعقارات.

3- متوسط دخل الأسر.

4- نسبة التملك للمنازل.

5- المشاريع التنموية.

6- خطة توزيع الكثافات السكانية.

7- توفر مخزون أراضٍ مطورة وغير مستغلة على مستوى الأحياء.

اكتشاف الأراضي غير المسجلة

وأكد البرنامج أن مما يُسهم في اكتشاف الأراضي البيضاء غير المسجلة هو توافر قواعد بيانات تستند إلى حلول رقمية، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية، ما يحد من التهرب من تسجيلها.

وأشار إلى أن حلول اكتشاف الأراضي باستخدام التقنيات الحديثة، أسهمت بشكل كبير في تطبيق الرسوم، وإصدار الفواتير على المكلَّفين.

وأضاف: كما يمكن للمستفيدين من المكلَّفين أو المقبلين على شراء الأراضي؛ الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

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