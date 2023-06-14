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شاهد.. تمساح يهاجم طائرة بدون طيار

شاهد.. تمساح يهاجم طائرة بدون طيار

شاهد.. تمساح يهاجم طائرة بدون طيار
١٠:٥٨:٥٨ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو اللحظة التي تعرضت فيها طائرة بدون طيار لهجوم من قبل تمساح بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة “لي” في منشور على موقع “فيسبوك”، إن وحدته البحرية كانت تستخدم كاميرا بدون طيار في تمرين بمدينة فورت مايرز عندما لفتت الطائرة انتباه تمساح قريب.

ويُظهر مقطع الفيديو التمساح يسبح في اتجاه الطائرة قبل أن يعضها ويتحرك في الماء. مع ذلك لم تتعرض الطائرة لأضرار كبيرة، على ما أفادت وكالة “يو بي آي”.

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الكلمات الدلالية:
تمساح طائرة بدون طيار ولاية فلوريدا الأمريكية

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