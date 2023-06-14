وحملات اعتقال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – واس:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا “الأقصى” من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

اعتقال ثمانية فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين خلال عملية اقتحام واسعة لبلدة يعبد بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفّذت عملية اقتحام واسعة لبلدة يعبد وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية.

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وداهمت عدة منازل واعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم أسرى محررون، كما اعتقلت فلسطينيين من بلدة سلوان في القدس المحتلة .

في ذات السياق، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً لدى مروره على حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

الاحتلال تداهم المنازل شرق بيت لحم

كما داهمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، عددا من منازل المواطنين في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وحسب وكالة “وفا”، فقد داهمت قوات الاحتلال منازل تعود للمواطنين، سيف أبو عامرية، ومحمد داود الخطيب، وخضر ذويب، وجهاد الوحش، ومصعب وخالد ذويب، وحاتم أبو عامرية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وانسحبت دون ان تعتقل أحدا.