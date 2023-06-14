أخطر 4 أمراض تصيب “الأضحية”.. ابتعد فورا إذا رأيت هذه العلامات

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تتعرض المواشي والأغنام لعدد كبير من الأمراض التي تصيبها في مراحل أعمارها المختلفة، وهناك علامات تظهر عليها بوضوح وتكون مؤشرا على إصابتها بأحد هذه الأمراض.

وفيما يلي أهم وأبرز تلك الأمراض والمؤشرات والعلامات التي تظهر على الحيوان والتي لابد أن تجنب شراؤه بمجرد ظهورها.

1- الحمى القلاعية

تعد “الحمى القلاعية” من أبرز الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية

وفي تعريف هذا النوع من المرض فهو مرض حيواني خطير وشديد العدوى يصيب جميع الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة بما في ذلك الماشية والأغنام والماعز والجمال والغزلان.

كيف نحدد الحيوانات المصابة بهذا المرض

تظهر على الماشية والأغنام والجاموس والغزلان والجمال والماعز المصابة بمرض الحمى القلاعية في البداية حمى وسيلان اللعاب وإحجام عن الحركة.

كما يتسبب المرض في تكوين بثور مملوءة بالسوائل “حويصلات” على شفاه ولسان وحنك وقدمي وحلمات الحيوانات المصابة، ثم تنفجر هذه البثور وتترك قرحة نيئة مؤلمة تستغرق ما يصل إلى 10 أيام للشفاء.

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2- الجلد العقدي

بالنسبة لمرض الجلد العقدي، فهو يشبه تركيبته الجينية جدرى الأغنام والماعز، ويصيب الأبقار، كما ينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.

وفيما يخص الأعراض التي تظهر على الحيوان فهي كالتالي:

– تكون درجة حرارة الحيوان مرتفعة جدا وقد تصل إلى 41 درجة.

-التهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب.

-نقص شديد في إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.

3 – حمى الوادي المتصدع

هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الحيوانات في المقام الأول ويمكنه أيضا إصابة البشر.

كما يمكن للعدوى أن تسبِّب مرضا وخيما لكلٍّ من الحيوانات والبشر، ويؤدِّي المرض إلى خسائر اقتصادية فادحة بسبب الوفيات وحالات الإجهاض التي تحدث بين الحيوانات التي تصاب بالحمى في المزارع.

وفيما يلي الأعراض التي تظهر على الحيوان فهي كالتالي:

تسبب مرضا وخيما في حيوانات المزارع، بما فيها الماشية والغنم والإبل والماعز.

وتعد الأغنام أكثر استعدادا للإصابة من الماشية والإبل.

4- جدري الأغنام

هو مرض يصيب الأغنام والماعز، وتزداد نسبة الإصابة في أثناء فصل الشتاء، وتنتقل العدوى من خلال الحشرات القارضة مثل البعوض.

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كما تُعد صغار الأغنام أكثر عرضة للعدوى بالمرض، ويصل معدل نفوقها إلى 80%، خاصةً الحملان الرضيعة.

وهذه الأعراض تظهر على الحيوان الحامل للفيروس ومنها ما يلي:

1- ارتفاع درجة حرارة الحيوان

2- فقدان الشهية، وامتناع الحيوان عن تناول الطعام

3- التهاب الجهاز التنفسي

4- اضطراب الجهاز الهضمي.

5- التهاب الأغشية المخاطية للفم والأنف وملتحمة العين

6- وجود إفرازات دمعية وأنفية

7- زيادة ضربات القلب

8- تورم الغدد الليمفاوية

9- ظهور طفح جلدي في المناطق الخالية من الصوف.

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نصائح عند الشراء

ويفضل أثناء الذهاب لشراء أضحية العيد، اصطحاب أحد الأطباء البيطريين؛ لأنهم سيكونون أكثر قدرة على تحديد صحة الحيوان.

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