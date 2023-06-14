46 في مكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46 درجة في مكة المكرمة، و44 في الصمان والأحساء ووادي الدواسر.

وسجل 43 درجة في مزدلفة وعرفات والخرج، و42 في الرياض والمدينة ومنى والدمام والتنهات والدهناء وحفر الباطن وينبع.

كما سجل 40 درجة في جدة والداودمي، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت والباحة 34 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 20 وطريف والقريات 21 والطائف 22 درجة مئوية.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة

وأوضح أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.

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