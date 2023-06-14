الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
46 في مكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
توجيه مهم من “شؤون الحرمين” بخصوص مناسك الحج
7 علامات تدل على ذكاء طفلك. كيف تنتبه لها؟
اليورو يُسجل 4.04 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
خبير طقس يُبشر بابتعاد العاصفة المدارية “بيبارجوي” عن أجواء المملكة
حاج أمريكي بعد وصوله إلى مكة: هذا أجمل ما رأيته هنا (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

46 في مكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

46 في مكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

46 في مكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
١٠:٢٥:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46 درجة في مكة المكرمة، و44 في الصمان والأحساء ووادي الدواسر.

وسجل 43 درجة في مزدلفة وعرفات والخرج، و42 في الرياض والمدينة ومنى والدمام والتنهات والدهناء وحفر الباطن وينبع.

كما سجل 40 درجة في جدة والداودمي، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت والباحة  34 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 20 وطريف والقريات 21 والطائف 22 درجة مئوية.

الصورة

 أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة

وأوضح أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.

اقرأ أيضًا:

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
مدني عسير ينتشل جثة مواطن ووافد آسيوي من الأودية

مدني عسير ينتشل جثة مواطن ووافد آسيوي من الأودية

٠٥:٢٥ م، الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الأمريكي

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الأمريكي

٠٣:٠٩ م، الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠١٦
وزير “الشؤون البلدية”: طرح 37 ألف فرصة استثمارية بـ 7 مليارات ريال (فيديو)

وزير “الشؤون البلدية”: طرح 37 ألف فرصة استثمارية بـ 7 مليارات ريال (فيديو)

٠٢:١٢ م، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
«غرفة الأحساء»: نجحنا في طرح 4612 وظيفة

«غرفة الأحساء»: نجحنا في طرح 4612 وظيفة

٠٥:٥١ م، الأثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *