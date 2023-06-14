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توجيه مهم من “شؤون الحرمين” بخصوص مناسك الحج
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توجيه مهم من “شؤون الحرمين” بخصوص مناسك الحج

توجيه مهم من “شؤون الحرمين” بخصوص مناسك الحج

توجيه مهم من “شؤون الحرمين” بخصوص مناسك الحج
١٠:٢٣:٣٧ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت رئاسة شؤون الحرمين إنفوجرافا للتوضيح بإشكالية هامة تواجه الحجاج أثناء أداء المناسك.

وقالت إن أشكل عليك أمر في المناسك فبادر بالتوجه إلى أحد أماكن إجابة السائلين داخل المسجد الحرام أو ساحاته.

وأوضحت أنه يمكن الاتصال عبر إحدى كبائن الاتصال الموزعة داخل المسجد الحرام.

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استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته

في سياق متصل، استبدلت إدارة شؤون المصاحف برئاسة شؤون الحرمين أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف؛ وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ.

تنفيذ عملية استبدال المصاحف

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد الندوي، أنه وتزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من الحجاج، تم تنفيذ عملية استبدال المصاحف من جميع المصليات داخل المسجد الحرام ومصليات الرواق السعودي، بمصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية).

كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير)، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج السعودية المملكة شؤون الحرمين مناسك الحج

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