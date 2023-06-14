7 علامات تدل على ذكاء طفلك. كيف تنتبه لها؟

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يتمتع بعض الأطفال بقدرات عقلية أفضل من غيرهم، قد تسترعي انتباه الآباء ويعملون على تطويرها، حتى ينشأ في أجواء تؤهله لأن يكون شخصًا عبقربًا في المستفبل، بينما هناك من قد يغفل عن ملكات وإمكانات أبنائه، مما يؤدي إلى عدم تطويرها بالطريقة المثلى.

وفيما يلي العلامات الرئيسية للطفل الذكي الذي يجب الانتباه إليها وكيفية رعايته، وفقًا لموقع (kidspot.com):

1. الجلوس أو الكلام مبكرًا

النمو المبكر للطفل بدنيًا ومعرفيًا وعاطفيًا هي إحدى علامات الطفل الذكي. على سبيل المثال، إذا كان طفلك في عمر ثلاثة أشهر يجلس بمفرده. أو يتحدث في عمر 10 أشهر جملًا واضحة ومثالية.

نصيحة: اقرأ وتحدث إلى طفلك لتطوير مهارات الاتصال لديه. قدم له المزيد من التشجيع والثناء!

2. مركز بشكل جيد جدًا

يشتهر الأطفال الرضع بفترات انتباه قصيرة. لكن إحدى علامات الطفل الذكي هي أنه يمكنه التركيز على مهمة لفترات طويلة في سن مبكرة جدًا، عادةً قبل بلوغه ستة أشهر.

على سبيل المثال، قد ترى طفلك شديد الذكاء البالغ من العمر خمسة أشهر يركز باهتمام على اللعب بالمكعبات الخشبية دون تشتيت انتباهه. أو قد يجلس معك وأنت تقرأ كتابًا كاملاً، حتى أنه يشير إلى صوره المفضلة أو يقلب الصفحة.

نصيحة: استمر في تشجيع اللعب بالألعاب مثل المكعبات والألغاز. حاول أن تعطي لطفلك ألغاز كبيرة وملونة لتحفيز تركيزه. واستمر في القراءة!

3. حل المشكلات

إلى جانب التركيز الشديد، يتمتع الطقل الذكي بمهارات استثنائية في حل المشكلات. على سبيل المثال، إذا احتفظت بوجباته الخفيفة المفضلة في مكان ما، فمن المحتمل أن يكتشف طريقة ذكية للوصول إليها.

وبينما يظهر جميع الأطفال مهارات حل المشكلات بما يتماشى مع مراحل التطور، فإن الطفل المتقدم بشكل استثنائي سيظهر هذه المهارات في وقت أبكر بكثير من أقرانه.

نصيحة: من أجل تشجيع مهارات حل المشكلات الطبيعية لدى طفلك، ضع له “تحديات” سهلة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء متاهة صغيرة من الوسائد أو المساند ووضع لعبة في المنتصف. ثم ابتهج بطفلك وهو يتنقل عبر هذه المتاهة للعثور على اللعبة.

4. يتمتع (بل يفضل) العزلة

الأطفال نادرًا ما يريدون البقاء بمفردهم. لكن إحدى علامات الطفل الذكي هي أنه غالبًا ما يفضل أن يكون بمفرده. ويمكنك ملاحظته في تلك الأثناء بينما شعور السعادة يغمره. أو قد يفضل رفقة الأطفال الأكبر سنًا بدلاً من رفقة أقرانه.

نصيحة: لاتدفع طفلك الصغير إلى رفقة أطفال آخرين، إذا لم يعجبه هذا، في الوقت نفسه، يمكنك تشجيعه على اللعب جنبًا إلى جنب مع أقرانه، حتى لايتم إهمال تنمية المهارات الاجتماعية لديه.

5. فضولي للغاية

إحدى علامات الطفل الذكي (بشكل استثنائي) هي أن أسئلته استثنائية أيضًا. قد تكون أسئلته معقدة للغاية لدرجة أنه قد يزعجك، ويجعلك تبحث في المكتبة أو جوجل للعثور على الإجابة.

نصيحة: قد تكون كثرة الأسئلة مزعجة. لكن لا تحاول تقديم إجابات صحيحة مع ذلك. وقم بتزويد طفلك بما يساعده للعثور على إجاباته الخاصة، مثل موسوعة صغيرة أو عضوية مكتبة.

6. ارتفاع الوزن عند الولادة

تظهر الدراسات أن هناك علاقة بين وزن الطفل عند الولادة وذكائه.

اكتشف الباحثون أن الأطفال ذوي الأوزان الكبيرة عند الولادة لديهم معدل ذكاء أعلى قليلاً مقارنة بغيرهم. استمري في تغذية دماغ طفلك بحليب الثدي لمدة ستة أشهر على الأقل، وأطعمة الدماغ مثل الأفوكادو والأسماك بمجرد أن يبدأ بتناول الأطعمة الصلبة.

نصيحة: أفضل طريقة للتأكد من أن وزن طفلك عند الولادة جيد، تناول نظام غذائي مناسب ومتوازن عندما تكونين حاملاً.

7. اليقظة

من أولى علامات الطفل الذكي ارتفاع مستوى اليقظة. فهؤ مدرك تمامًا لبيئاته وأحبائه، وسرعان ما يتعرف على أفراد الأسرة ويتواصل معهم. سوف يتواصل معك بالعين في وقت مبكر جدًا ويكافئك بابتسامة أو علامات أخرى، مثل الهديل أو التلويح بقبضته.

نصيحة: قد يعني المستوى العالي من اليقظة لدى طفلك أيضًا أنه من الصعب عليه النوم بسبب المحفزات البيئية. عالج هذا من خلال توفير بيئة نوم هادئة ومظلمة وآمنة لطفلك. جرب استخدام الضوضاء البيضاء والأشياء الروتينية لمساعدته على النوم.

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