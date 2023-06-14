الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خبير طقس يُبشر بابتعاد العاصفة المدارية “بيبارجوي” عن أجواء المملكة
حاج أمريكي بعد وصوله إلى مكة: هذا أجمل ما رأيته هنا (فيديو)
مزايا ومكافأة شهرية.. “التخصصات الصحية” تُعلن عن برنامج منتهي بالتوظيف
انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 235 ريالًا
توضيح مهم من “التأمينات” بشأن موعد الصرف لشهر يوليو
في 3 حالات.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” لمستفيدي الضمان المطور

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خبير طقس يُبشر بابتعاد العاصفة المدارية “بيبارجوي” عن أجواء المملكة

خبير طقس يُبشر بابتعاد العاصفة المدارية “بيبارجوي” عن أجواء المملكة

خبير طقس يُبشر بابتعاد العاصفة المدارية “بيبارجوي” عن أجواء المملكة
٠٩:٣٩:٠٢ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بشر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، بابتعاد الحالة المدارية “بيبارجوي” وتتقدمها نواحي المنطقة الواقعة بين سواحل باكستان والهند.

فيضانات ورياح عاتية وارتفاع الأمواج

وأوضح على حسابه في “تويتر”،  أنه ابتداءً من يوم غد الخميس تتعرض هذه الدول لأمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا وفيضانات ورياح عاتية وارتفاع الأمواج.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد يوضح حقيقة تأثر المملكة بالعاصفة بيبارجوي خلال الـ72 ساعة القادمة

وأضاف أن التأثير المتوقعة على سلطنة عمان سحب متفرقة و ارتفاع موج البحر على سواحلها وارتفاع منسوب المياه في المناطق الساحلية المنخفضة.

حقيقة تأثر المملكة بالعاصفة “بيبارجوي”

فيما كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية “بيبارجوي” على المملكة ومنطقة الخليج العربي.

لا تأثير على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة

 وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه – ولله الحمد – لا يوجد تأثير مباشر على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأضاف أن الحالة الآن عبارة عن إعصار مداري من الدرجة الأولى.

اقرأ أيضًا:

الأيام القادمة.. مدى تأثر المملكة بالحالة المدارية للعاصفة “بيبارجوي”

وذلك على منطقة الخليج العربية مصحوبة  بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

وبين أن المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة، إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى ، على منطقة الخليج العربية، مصحوبة  بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

إعصار مداري خلال الـ 48 ساعة

ولفت إلى أنه أن يتوقع خلال الـ 48 ساعة القادمة، إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى ، على منطقة الخليج العربية، مصحوبة  بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

عاصفة مدارية وأمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الـ 72 ساعة القادمة، عاصفة مدارية على منطقة الخليج العربية، مصحوبة  بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أجواء المملكة أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الحالة المدارية الحصيني الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس عاصفة بيبارجوي

مواد ذات صلة

المزيد
«النقد» تتخذ عدة قرارات حيال مخالفات «وقاية» للتأمين التكافلي

«النقد» تتخذ عدة قرارات حيال مخالفات «وقاية» للتأمين التكافلي

٠٤:٥٢ م، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠١٦
لضمان الحضور الذهني للأبناء.. “الصحة” تناشد أولياء أمور الطلاب بهذا الأمر

لضمان الحضور الذهني للأبناء.. “الصحة” تناشد أولياء أمور الطلاب بهذا الأمر

٠٣:١٥ م، الأثنين، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
«أمانة الرياض» تخصص 1300 عامل ومراقب لنظافة خيام تفطير الصائمين

«أمانة الرياض» تخصص 1300 عامل ومراقب لنظافة خيام تفطير الصائمين

٠٢:٢٩ م، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧
أمن الطرق: إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين

أمن الطرق: إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين

٠٨:٢٧ م، السبت، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *