خبير طقس يُبشر بابتعاد العاصفة المدارية “بيبارجوي” عن أجواء المملكة

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بشر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، بابتعاد الحالة المدارية “بيبارجوي” وتتقدمها نواحي المنطقة الواقعة بين سواحل باكستان والهند.

فيضانات ورياح عاتية وارتفاع الأمواج

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه ابتداءً من يوم غد الخميس تتعرض هذه الدول لأمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا وفيضانات ورياح عاتية وارتفاع الأمواج.

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وأضاف أن التأثير المتوقعة على سلطنة عمان سحب متفرقة و ارتفاع موج البحر على سواحلها وارتفاع منسوب المياه في المناطق الساحلية المنخفضة.

حقيقة تأثر المملكة بالعاصفة “بيبارجوي”

فيما كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية “بيبارجوي” على المملكة ومنطقة الخليج العربي.

لا تأثير على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه – ولله الحمد – لا يوجد تأثير مباشر على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأضاف أن الحالة الآن عبارة عن إعصار مداري من الدرجة الأولى.

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وذلك على منطقة الخليج العربية مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

وبين أن المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة، إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى ، على منطقة الخليج العربية، مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

إعصار مداري خلال الـ 48 ساعة

ولفت إلى أنه أن يتوقع خلال الـ 48 ساعة القادمة، إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى ، على منطقة الخليج العربية، مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

عاصفة مدارية وأمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الـ 72 ساعة القادمة، عاصفة مدارية على منطقة الخليج العربية، مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.