حاج أمريكي بعد وصوله إلى مكة: هذا أجمل ما رأيته هنا (فيديو)

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عبر حاج أمريكي عن مشاعره بعد وصوله إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقال محمد عالمين في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: أجمل ما أراه هنا وحدة المسلمين وتكاتفهم”.

وأضاف: “في أمريكا من الصعب ممارسة الشعائر الدينية ولكن هنا في السعودية الأمور ميسرة جدًا”.

وتابع: “أنعم بوسائل الراحة اللازمة هنا وفي هذا البلد أرى كرم الضيافة في كل مكان أذهب إليه”.

وأعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في فبراير الماضي، أن المملكة ستستضيف أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج لعام 2023.

فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء قيود “كوفيد-19” في موسم حج 2023، فضلاً عن إلغاء أي قيود، بما في ذلك شروط السن، هذا الموسم.

وتهدف المملكة إلى زيادة طاقة العمرة والحج لتبلغ 30 مليون شخص سنويًا، بحلول عام 2030.

فيديو | حاج أميركي: – أجمل ما أراه هنا وحدة المسلمين وتكاتفهم – في أميركا من الصعب ممارسة الشعائر الدينية ولكن هنا في السعودية الأمور ميسرة جداً – أنعم بوسائل الراحة اللازمة هنا وفي هذا البلد أرى كرم الضيافة في كل مكان أذهب إليه#الإخبارية pic.twitter.com/ZaLTak2dRW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2023

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