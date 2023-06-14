مزايا ومكافأة شهرية.. “التخصصات الصحية” تُعلن عن برنامج منتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم “للجنسين” في “برنامج مساعد طبيب أسنان” المنتهي بالتوظيف.
يأتي التقديم للبرنامج وفقا وفقاً للتفاصيل التالية:
مسمى البرنامج:
- برنامج مساعد طبيب أسنان.
عن البرنامج:
- يؤهل برنامج مساعد طبيب أسنان خريجي هذا البرنامج بالعمل على مساعدة طبيب الأسنان في تقديم الرعاية للمرضى خلال الفحوصات السريرية والمهام الإدارية عن طريق إدارة معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان.
التخصصات:
- أحياء.
- أحياء دقيقة.
- تقنية حيوية.
- فيزياء.
- كيمياء.
- كيمياء حيوية.
- فيزياء طبية.
- علم حيوان.
- علم نبات.
- علوم طبية حيوية.
شروط البرنامج:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- ليس على رأس العمل.
- شهادة بكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- يجب ارفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
مدة البرنامج:
- لمدة (12) شهر.
هل توجد مكافأة؟:
- نعم توجد مكافأة.
ملاحظات:
- اختبار STEP هو الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج.
- مدة صلاحية اختبار STEP 3 سنوات.
- سيتم اعتماد درجة اختبار STEP المربوطة من منصة قياس.
- درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 60.
- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق اي مستند مطلوب.
- تاريخ بدء البرنامج شهر سبتمبر2023، قابل للتغيير.
- سيتم استبعاد اي مقبول في اي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.
- في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاءك لجميع الشروط بالإضافة الى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة ايهما يأتي أولا.
- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم الغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم اشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.
آلية فرز وترشيح الطلبات لمجتازي شروط البرنامج:
- أولا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.
- ثانيًا: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م.
لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
- رابط التقديم – (اضغط هنا).
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