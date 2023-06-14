اليورو يُسجل 4.04 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.73

فرنك سويسري 4.14

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.15

تراجع مؤشر الدولار

وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.31% إلى 102.902 نقطة، أمس.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الاثنين، بعد صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.5 دولار لتصل إلى 1969.7 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 1981.40 دولار.

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