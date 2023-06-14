انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 235 ريالًا

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف في أسواق المملكة بالمقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235.03 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.45 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 205.66 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.28، وعيار 14 بـ 137.10، وعيار 12 سجل 117.52 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7310 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 235,032 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.50 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.80 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.95 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.38، وعيار 14 بـ 137.96، وعيار 12 سجل 118.25 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7355 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236,503 ريال.

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