في 3 حالات.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” لمستفيدي الضمان المطور

تواصل – فريق التحرير:

ألزمت وزارة الموارد البشرية، مستفيدي الضمان المطور بتعديل بياناتهم على ضوء المستجدات التي قد تطرأ على حالتهم، حتى يتسنى إعادة تقييمهم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين من نظام الضمان المطور حول ما إذا كان حصوله على وظيفة وخضوعه للتأمين قد يكون سببًا لحرمانه من الدعم.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يجب على المستفيد تحديث البيانات وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال (15) يومًا من حدوث التغيير وللوزارة إعادة تقييم الإستحقاق”.

https://twitter.com/HRSD_Care/status/1668843884196122626?s=20

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تنبيه مهم لهؤلاء الأشخاص بشأن الضمان الاجتماعي المطور

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

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خطوات التسجيل:

-في حال استحقاقك للتقديم على المعاش الضماني، املأ بيانات الطلب.

تشمل بيانات الطلب: بيانات العائل (إن وجدت)، بيانات الدخل، بيانات الأسرة، بيانات الحساب البنكي، إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها. قدم الطلب.

-يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من (طلباتي) حتى يتم اتخاذ قرار فيه

المنطلبات:

-أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة، أي من بلغ سن الشيخوخة أو من فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل.

-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة، ويجب أن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.