توضيح مهم من “التأمينات” بشأن موعد الصرف لشهر يوليو

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تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن موعد الصرف لشهر يوليو ٢٠٢٣.

وقال المستفيد: متى ينزل (ساند) التعطل عن العمل الشهر هذا هل يكون بيوم 25 ؟ وردا على ذلك قالت التأمينات: تم تقديم موعد الصرف لشهر يوليو ٢٠٢٣م لمستفيدي نظام التأمينات إلى تاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٣م الموافق ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٤هـ. اقرأ أيضًا:

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن أجر المشترك في القطاع الخاص، من اختصاص جهة عمله وحقوق وواجبات المشترك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية.

جاء ذلك في رد من المؤسسة على سؤال مغرد استفسر بشأن موعد صرف رواتب القطاع الخاص.

رواتب وتأمينات شهر يونيو

وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجددًا، صرف رواتب أنظمة التقاعد والتأمينات لشهر يونيو الجاري.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة المالية تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام في شهر يونيو ليكون يوم الاثنين 26 بدلاً من 27من الشهر. وقالت خدمة “العناية بالعملاء” التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها في موقع “تويتر: “موعد صرف معاش التقاعد. والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية يكون في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، وموعد صرف المعاش في أنظمة التقاعد بتاريخ 25 من الشهر الميلادي”.

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