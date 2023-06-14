قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بميدان عسكري للرماية في اليابان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، عن مقتل عددا من قوات الدفاع الذاتي في حادث إطلاق نار في ميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو بوسط اليابان.

المعلومات المتاحة

وبحسب المعلومات المتاحة عن الحادث، فإن شخصا أطلق النار من مسدس ما أدى لإصابة ثلاثة على الأقل في البداية، فيما أوضحت تقارير أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

وأعلنت السلطات اليابانية أن اثنين من الثلاثة المصابين في العشرينات والخمسينات من العمر في حالة حرجة بعد الحادث الذي وقع صباح اليوم.

معلومات عن الجاني

وذكرت الشرطة أن الجندي الذي أطلق النار يبلغ من العمر 18 عاما وقد اعتقل في موقع الحادث بتهمة محاولة القتل.

حوادث نادرة

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة.

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