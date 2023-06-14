الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بميدان عسكري للرماية في اليابان
وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم
بشرى من “سكني” لمن تم إيقاف الدعم عنهم
للدبلوم فأعلى.. المعهد التقني لخدمات البترول يُوفر وظائف لا تشترط الخبرة
النفط يقفز 3.4 ٪ لسببين رئيسيين
خدمة اليوم.. 3 خطوات لتسديد اشتراكات التأمين إلكترونيًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بميدان عسكري للرماية في اليابان

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بميدان عسكري للرماية في اليابان

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بميدان عسكري للرماية في اليابان
٠٨:٢٩:٥٢ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، عن مقتل عددا من قوات الدفاع الذاتي في حادث إطلاق نار في ميدان عسكري للرماية  في مقاطعة جيفو بوسط اليابان.

المعلومات المتاحة

وبحسب المعلومات المتاحة عن الحادث، فإن شخصا أطلق النار من مسدس ما أدى لإصابة ثلاثة على الأقل في البداية، فيما أوضحت تقارير أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

وأعلنت السلطات اليابانية أن اثنين من الثلاثة المصابين في العشرينات والخمسينات من العمر في حالة حرجة بعد الحادث الذي وقع صباح اليوم.

معلومات عن الجاني

وذكرت الشرطة أن الجندي الذي أطلق النار يبلغ من العمر 18 عاما وقد اعتقل في موقع الحادث بتهمة محاولة القتل.

حوادث نادرة

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة.

اقرأ أيضًا:

بقوة 6 ريختر.. شاهد لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب اليابان اليوم

الكلمات الدلالية:
إطلاق إطلاق نار في اليابان اليابان جندي ياباني نار

مواد ذات صلة

المزيد
عداد كورونا يرتفع إلى 730 مصاباً بعد تسجيل حالة جديدة

عداد كورونا يرتفع إلى 730 مصاباً بعد تسجيل حالة جديدة

٠٦:٥٢ م، الأثنين، ١٥ سبتمبر ٢٠١٤
القصاص من فلبيني قتل مواطناً بالرصاص ثم دهسه بسيارته

القصاص من فلبيني قتل مواطناً بالرصاص ثم دهسه بسيارته

٠٤:٣٧ م، الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠١٤
سجون مكة تمكِّن 32 نزيلا من قضاء عيد الأضحى مع ذويهم

سجون مكة تمكِّن 32 نزيلا من قضاء عيد الأضحى مع ذويهم

٠٤:١٧ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠١٦
الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن 6 أشهر لدخول تركيا والدول الأوروبية

الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن 6 أشهر لدخول تركيا والدول الأوروبية

٠١:٤٧ م، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *