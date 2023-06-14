طرق بديلة.. كاتب يقترح إلغاء نظام الحضور والانصراف للموظفين!

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تفرض جهات العمل المختلفة، ضوابط تتعلق بنظام الحضور والانصراف للعاملين لديها، وعلى الرغم من أن هذا هو الشائع حتى الآن، لكن هناك من يرى أن هذا النظام أصبح غير مناسب لآليات وتطورات العصر الحالي.

ومن بين هؤلاء الذين عبروا عن رفضهم لاستمرار العمل بالآلية التقليدية عمر العمري في صحيفة “مكة”، مبررًا اعتراضه بأن هذا “نظام صارم ومقيد للموظف”.

وأضاف قائلاً: “وللأسف استخدمت التقنية بشكل يعزز هذا الجانب، وهذا ينافي أدبيات استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يسخر لخدمة الإنسان وراحته وزيادة الرضا الوظيفي والمعيشي لديه”.

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نظام البصمة

ورأى العمري أن استخدام نظام البصمة وغيرها من الطرق المستحدثة لإلزام الموظف بالبقاء في المنشأة والحضور والانصراف في وقتين محددين “لايعني هذا جودة المخرجات، وتعبر في أحسن أحوالها عن عدم الثقة، ولا تعزز المسؤولية وجودة بيئة العمل لدى الموظف”.

واستشهد في هذا الإطار بدراسات تؤكد أن العمل المرن يسهم في إعطاء حرية أكبر للموظفين في اختيار ساعات العمل والأيام التي يرغبون العمل فيها، وإدارة الوقت بشكل أمثل ومكان وكيفية الإنجاز، مما يتيح لهم بعدًا اجتماعيًا أرحب يتمثل في إعطاء الفرصة للموظف في الاهتمام بحياته الشخصية.

وأشار العمري إلى أن لهذا الأمر “بعد اقتصادي في ضمان ولاء العمل وزيادة الإنتاجية”، لافتًا إلى ما أثبتته دراسة أخرى من أن العمل المرن حقق نتائج عديدة إيجابية في مستويات الرضا الوظيفي ومعدلات الأداء.

وتحدث عن فوائد نتظام العمل المرن استنادًا إلى دراسة تلخصها، وهي أن أن العمل المرن من ضمن الحوافز لأصحاب الأفكار الريادية والمبدعين ويسهم في خلق روح التفاني والتحدي لديهم.

كما استند إلى استطلاع رأي لعدد من المدراء التنفيذيين أظهر عدم أهمية دقة مواعيد حضور الموظفين أو انصرافهم، إذ المهم تسليم الأعمال في الوقت المحدد وإنجاز المطلوب منهم وحضور الاجتماعات أو اللقاءات في مواعيدها المحددة مسبقًا.

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العمل عن بعد

ومن المفارقات الغريبة التي يرصدها العمري، أن عددًا من الإجابات كانت فكرتها متوجهة إلى أن عددًا من الموظفين من المناسب أن يعملوا “عن بعد” لعدم الجدوى من تواجدهم حضوريًا داخل مبنى إدارة المنشأة وإشغال حيز من المكان وبالتالي توفير بعض التكاليف التشغيلية أو الخدمات اللوجستية، وترك مساحات لمناصب إدارية أهم في تواجدها.

وخلص الكاتب إلى أن “نظام الحضور والانصراف ونظام الحوافر أعتقد أنهما أكبر عنصرين يتحكمان في جودة الوظيفة وبيئة العمل وبالتالي انعكاس ذلك على تعزيز جودة الحياة للفرد ورفع مستويات مؤشرات السعادة، وهي بذلك تقوم باستثمار ناجع من خلال تحسين معنويات الموظفين، وزيادة الرضا الوظيفي لديهم”.

مقترحات بديلة

ومضى العمري في هذا السباق مقترحًا الاهتمام عوضًا عن النظام الروتيني يـ:

-متابعة الأعمال المكلفين بها ومدى تحقيق أهداف وخطط المنشأة وبالتالي مستويات الإنجاز ومؤشرات الجودة، وكيفية إنجاح المشروعات

-مناقشة التحديات والصعوبات، وحثهم على الابتكار من خلال ترك لهم مساحات أرحب للتفكير والإبداع الإنساني، والانتقال إلى آفاق أوسع وغزو مناطق جديدة أكثر استثمارا وأنجع إنتاجيا.

كما يمكن الاستفادة القصوى من التقنية الحديثة ونظام الاتصالات المتطورة والذكاء الاصطناعي وسرعة تبادل المعلومات والأتمتة في اتجاهها الصحيح ليس في متابعة الإنسان بذاتيه بل متابعة ما ينتجه الإنسان ويعمل عليه.