الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
للدبلوم فأعلى.. المعهد التقني لخدمات البترول يُوفر وظائف لا تشترط الخبرة
النفط يقفز 3.4 ٪ لسببين رئيسيين
خدمة اليوم.. 3 خطوات لتسديد اشتراكات التأمين إلكترونيًا
توضيح مهم من “حساب المواطن” للحاصلين على قروض
منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
البنك المركزي يعلن عن بدء التوظيف عبر برنامج تطوير الكفاءات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

للدبلوم فأعلى.. المعهد التقني لخدمات البترول يُوفر وظائف لا تشترط الخبرة

للدبلوم فأعلى.. المعهد التقني لخدمات البترول يُوفر وظائف لا تشترط الخبرة

للدبلوم فأعلى.. المعهد التقني لخدمات البترول يُوفر وظائف لا تشترط الخبرة
٠٧:٥٨:٣٥ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني لخدمات البترول، توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى؛ بمقر المعهد بالدمام، وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1- مدرب أكاديمي رياضيات.

2- مدرب فني “كهرباء”.

3- ممثل الإعلام والعلاقات العامة.

4- صانع المحتوى.

5- مسؤول التوظيف.

6- مدرب أكاديمي “اللغة الإنجليزية، المهارات الأساسية”.

7- مدرب فني “ميكانيكا”.

8- مسؤول تقييم الوظائف الصناعية.

9- مدرب التفتيش.

10- قائد المشروع.

11- فني تقنية المعلومات.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف معهد البترول عبر بوابة التوظيف الرسمية:

بوابة التوظيف: (اضغط هـنـا)

اقرأ أيضًا:

وظائف بمستشفيات الحرس الوطني وجامعة الملك سعود

أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن أسماء المرشحين للوظائف الموسمية

التقديم متاح حاليا.. وظائف شاغرة بمصفاة أرامكو “سامرف”

سارع بالتقديم.. توماك الحكومية تفتح باب التوظيف للثانوية والدبلوم والبكالوريوس

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدمام المعهد التقني لخدمات البترول حملة الدبلوم وظائف خالية وظائف شاغرة وظائف في البترول

مواد ذات صلة

المزيد
«فايننشال تايمز»: اليمنيون يخشون فشل الهدنة بسبب انتهاكات الحوثيين

«فايننشال تايمز»: اليمنيون يخشون فشل الهدنة بسبب انتهاكات الحوثيين

٠٩:١٤ م، الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠١٥
الرئيس اليمني: الحوثيون خنجر إيراني يطعن في الجزيرة والخليج

الرئيس اليمني: الحوثيون خنجر إيراني يطعن في الجزيرة والخليج

٠٧:٣٠ م، الأثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥
الجبير يستقبل وزير الخارجية اليمني

الجبير يستقبل وزير الخارجية اليمني

٠٦:٤٢ م، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥
تكليف حمد آل الشيخ نائباً لوزير التربية

تكليف حمد آل الشيخ نائباً لوزير التربية

٠٤:٤٠ م، الثلاثاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *