للدبلوم فأعلى.. المعهد التقني لخدمات البترول يُوفر وظائف لا تشترط الخبرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد التقني لخدمات البترول، توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى؛ بمقر المعهد بالدمام، وفقًا للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:
1- مدرب أكاديمي رياضيات.
2- مدرب فني “كهرباء”.
3- ممثل الإعلام والعلاقات العامة.
4- صانع المحتوى.
5- مسؤول التوظيف.
6- مدرب أكاديمي “اللغة الإنجليزية، المهارات الأساسية”.
7- مدرب فني “ميكانيكا”.
8- مسؤول تقييم الوظائف الصناعية.
9- مدرب التفتيش.
10- قائد المشروع.
11- فني تقنية المعلومات.
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف معهد البترول عبر بوابة التوظيف الرسمية:
بوابة التوظيف: (اضغط هـنـا)
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