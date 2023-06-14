وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

تواصل – واس:

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم بلغ 557 ألفًا و401 حاجًا من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن اجمالي الوصول لليوم بلغ 26 ألفًا و158 حاجًا وصل منهم 21 ألفًا و927 حاجًا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 91 رحلة, بينما استقبل مركز الهجرة 51 رحلة تقل 1814 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر 86 رحلة تقل 2757 حاجًا.

الحجاج المغادرون للمدينة

وبالنسبة لعمليات المغادرة، فقد أوضحت الإحصائية أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة قد بلغ 414 ألفًا و916 حاجًا.

فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 142 ألفًا و435 حاجًا من جنسيات مختلفة.

وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 48 في المائة، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 23 ألفًا و913 حاجًا.

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