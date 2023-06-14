خدمة اليوم.. 3 خطوات لتسديد اشتراكات التأمين إلكترونيًا

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم وأيسر الخطوات اللازمة لتسديد اشتراكات التأمين إلكترونيًا.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أن هذه الخدمة الإلكترونية أطلقتها للسداد عن طريق نظام سداد المتوفر في جميع البنوك المحلية تيسيراً على أصحاب العمل والمشتركين اختياريا.

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وأضافت أن الخدمة تأتي تسهيلاً لعملية السداد الشهري للاشتراكات، والتوسع في مجال توظيف الأساليب الإلكترونية في إتمام المعاملات.

خطوات لتسديد اشتراكات التأمين إلكترونيًا

وأكدت أنه بإمكان العميل سداد الاشتراكات الشهرية عبر القنوات المتنوعة التي يوفرها البنك، مثل:

– الموقع الإلكتروني.

– الهاتف والصراف الآلي.

– تطبيقات البنوك على الجوالات الذكية.

* الخطوات:

1 – ادخل على خدمات سداد.

2 – اختر الجهة “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

3 – ادفع الاشتراك.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8001243344″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.