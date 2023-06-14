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بشرى من “سكني” لمن تم إيقاف الدعم عنهم
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بشرى من “سكني” لمن تم إيقاف الدعم عنهم

بشرى من “سكني” لمن تم إيقاف الدعم عنهم

بشرى من “سكني” لمن تم إيقاف الدعم عنهم
٠٨:٠٤:٥٣ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج سكني، إن إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين هو إجراء مؤقت لحين تحديث البيانات.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين تلقى إشعارًا بإيقاف إيداع الدعم السكني، لعدم القيام بتقديم ما يثبت البدء في البناء أو إتمامه، ويطلب الإشعار لإعادة إيداع الدعم، تحديث البيانات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني والدخول على خدمة “تحديث بيانات منتج البناء الذاتي”.

وردت خدمة “العناية بالمستفيدين”، قائلة: “نؤكد لكم بأن إيقاف الدعم إجراء مؤقت لحين قيامكم بتحديث مراحل البناء عبر الدخول على الخدمة الإلكترونية المتاحة على بوابة الصندوق، لضمان إعادة إيداع الدعم بأثر رجعي عند التحديث”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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