النفط يقفز 3.4 ٪ لسببين رئيسيين

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط 3.4 في المائة لتسترد خسائرها خلال الأيام الماضية. سبب الزيادة وجاء ارتفاع أسعار النفط لسببين رئيسيين هما : 1- السبب الأول هو خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة للإقراض قصير الأجل لأول مرة في عشرة أشهر. 2- السبب الثاني هو سعي المستثمرين إلى اغتنام الفرص والبحث عن صفقات. اقرأ أيضًا: تراجع جديد في أسعار النفط .. و”برنت” عند 73 دولارا للبرميل الفيدرالي الأمريكي

وقال المحللون إن أغلب التوقعات تصب في مصلحة أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لأول مرة في 11 اجتماعا.

ارتفاع أسعار النفط

وأمس، زادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.2%إلى 72.00 دولاراً للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو 0.1% إلى 67.19 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو 3 دولارات للبرميل أمس الاثنين وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب.

اقرأ أيضٍا:

خطوة مفاجئة من باكستان بشأن النفط الروسي

ارتفاع أسعار النفط اليوم .. وباكستان تقرر شراءه باليوان الصيني