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توضيح مهم من “حساب المواطن” للحاصلين على قروض

توضيح مهم من “حساب المواطن” للحاصلين على قروض

توضيح مهم من “حساب المواطن” للحاصلين على قروض
٠٧:٣٥:٤١ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن،, أن الحصول على الدعم لايتأثر بالقروض والالتزامات المالية.

جاء ذلك ردًا على استقفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدفعة الأخيرة ويسأل حول ما إذا كان القرض وجد يدخل في حسبة الدفعة أم لا؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ولايتم النظر للقروض والالتزامات المالية ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

وفي إفادة سابقة، أكد حساب المواطن مجددًا، أنه لايحق للبنوك لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حسابات المستفيدين.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في ردها على استفسار لأحد المستفيدين: “لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وتابعت: “ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://my.samacares.sa”.

وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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شروط الأهلية في البرنامج

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

حساب المواطن
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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