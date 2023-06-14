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منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
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منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
٠٧:٢٢:٢٦ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة

وأوضح أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي.

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 وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي.

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 وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 15-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط.

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 وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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