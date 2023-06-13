الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر متوجهاً إلى فرنسا في زيارة رسمية
فرط التعرق.. أسباب وحلول طبيعية للعلاج
طيران الرياض تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
في يومه العالمي.. 4 فوائد للتبرع بالدم وأطعمة ضروية للمتبرعين دوريا
إلى 5 دول.. فرار قرابة مليوني شخص من الخرطوم بسبب القتال
خطأ مميت لمظلي روسي يدفع حياته ثمنًا له أثناء هبوطه من الجو (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر متوجهاً إلى فرنسا في زيارة رسمية

بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر متوجهاً إلى فرنسا في زيارة رسمية

بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر متوجهاً إلى فرنسا في زيارة رسمية
٠٢:١٣:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي..

نص البيان:

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الأربعاء 25 / 11 / 1444هـ الموافق 14 / 06 / 2023م، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية / إيمانويل ماكرون.

ويترأس سموه الكريم وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م.

كما سيشارك سموه الكريم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.

اقرأ أيضا:

ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء 

الكلمات الدلالية:
توجيه خادم الحرمين زيارة رسمية فرنسا ماكرون ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
“التربية” تسعى لإطالة اليوم الدراسي بجميع مراحل التعليم

“التربية” تسعى لإطالة اليوم الدراسي بجميع مراحل التعليم

١٢:١٠ ص، الجمعة، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٤
بالفيديو.. طبيب سوداني يطرد مراجعاً في حائل: أعلى ما بخيلك اركبه

بالفيديو.. طبيب سوداني يطرد مراجعاً في حائل: أعلى ما بخيلك اركبه

٠١:٠٥ ص، الأربعاء، ٢٦ أغسطس ٢٠١٥
«الزعاق» يشرح علاقة أبراج السنة الهجرية والميلادية بالرواتب

«الزعاق» يشرح علاقة أبراج السنة الهجرية والميلادية بالرواتب

٠٥:٤١ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠١٦
منها تبوك وحائل.. “الأرصاد” يتوقع طقسًا باردًا وتكوّن الصقيع على 4 مناطق بالمملكة

منها تبوك وحائل.. “الأرصاد” يتوقع طقسًا باردًا وتكوّن الصقيع على 4 مناطق بالمملكة

٠٦:٣١ ص، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *