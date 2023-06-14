6 مراحل للذبح والتوزيع.. ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

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يضم مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مجزرة للجمال والأبقار وهي مجزرة مفتوحة حيث يقوم الحاج بالشراء من خلال الموقع الإلكتروني ويقوم المشروع بالتنفيذ.

وتنقسم مجازر المشروع لقسمين وهي مجازر مفتوحة للجميع إذ بإمكان الحاج وغيره أن يشتري عند مدخل المجزرة سندا أو أكثر بعدد الأغنام التي يرغب في شرائها، وبإمكانه أيضا أداء نسكه بنفسه أو تحت إشرافه ومن ثم تتولى إدارة المشروع إتمام عملية السلخ والتنظيف. كما توجد 3 مجازر مغلقة في المعيصم.

قيمة الأضحية

ويعود سبب انخفاض قيمة الأضحية إلى كون البنك الإسلامي تعاقد على شراء كمية كبيرة من الأغنام لتذبح في موسم الحج، كما أن المشروع عبارة عن مشروع خيري غير هادف للربح.

ورغم انخفاض قيمة النسك إلا أنه يتم اختيار الأغنام على النحو الشرعي والصحي المطلوب بعد مراعاة كافة الشروط الصحية والشرعية الواجب مراعاتها، وفقا لـ”الوطن”.

مراحل الذبح

– التأكد من سلامة الذبائح

– الغسل عبر آليات متطورة

– تغليف الأضاحي بالشاش

– التبريد الجاف السريع

– التوزيع على الجمعيات الخيرية

– الفائض ينقل للتقطيع والتعبئة والتغليف للتوزيع بالخارج

التوزيع بالداخل والخارج

وهناك نوعين من التوزيع داخل وخارج المملكة، وفق خطة متبعة من مسؤول الشحن والتوزيع، فالتوزيع الداخلي يتم التوزيع على المستحقين بالحرم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لباقي مدن المملكة.

وتستفيد أكثر من 300 جمعية خيرية معتمدة حول المملكة من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وتستفيد أكثر من 200 ألف أسرة من ذلك حسب سجلات الجمعيات الخيرية في جميع المناطق.

أما التوزيع الخارجي، فيتم بما يفيض من اللحوم إلى الدول الإسلامية المحتاجة وفقًا لخطة متبعة من قبل قسم النقل والتوزيع ويشرف على عمليات التوزيع للمستحقين خارج المملكة مندوبون من المشروع بالاشتراك مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في أكثر من 30 دولة مستفيدة.

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