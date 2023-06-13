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رجل ينقذ صقرا تعرض للدغة ثعبان بعد محاولته افتراسه
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رجل ينقذ صقرا تعرض للدغة ثعبان بعد محاولته افتراسه

رجل ينقذ صقرا تعرض للدغة ثعبان بعد محاولته افتراسه

رجل ينقذ صقرا تعرض للدغة ثعبان بعد محاولته افتراسه
٠٢:٣٨:٣٩ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجاح رجل في إنقاذ صقر تعرض للدغة ثعبان أثناء محاولته افتراسه.

إنقاذ صقر تعرض للدغة ثعبان

وظهر خلال المقطع، صقر يترنح على الأرض، ممسكاً بقدمه ثعبان في محاولة لالتهامه، إلا أن الثعبان يبدو أصاب الصقر بلدغة سامة جلعته يفقد الوعي لدقائق، وفجأة ظهر أحد الأشخاص وأمسك الصقر وحرره من الثعبان السام.

وقام الشخص بحمل الصقر بين يديه، في محاولة لتحريكه وإنعاشه، وأعاد وضعه على الأرض في موقع مرتفع نسبيا، حتى استعاد توازنه وعاد إلى الطيران مجددا.

ماذا تعرف عن الصقور؟

يذكر أن الصقور تعد من جنس من الطيور الجارحة الذي يضم حوالي 40 نوعا، والصقور لها انتشار عالمي وتتواجد بكل بِقاع العالم باستثناء أنتاركتيكا.

وتتمتع الصقور البالغة بأجنحة مستدقة رفيعة تمكنها من الطيران بسرعة عالية وتغيير اتجاهها بسرعة.

تتمتع الصقور اليافعة، في عامها الأول من الطيران، بريش طيران أطول، مما يجعل تكوينها أشبه بتكوين طائر للأغراض العامة مثل الجناح العريض، هذا يجعل الطيران أسهل أثناء تعلم المهارات اللازمة ليكونوا صيادين فعَّالين كالبالغين.

كما هو الحال مع العديد من الطيور الجارحة، تتمتع الصقور بقدرة استثنائية على الرؤية.

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إنقاذ صقر الثعبان الصقور ثعبان

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